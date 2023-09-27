الزيدي: المهرجان يشهد مفاجآت كبيرة سيتم الكشف عنها تباعاً

النهار Plus

ينطلق مهرجان ليلة عمر الغنائي في نسخته الأولى نهاية الأسبوع الحالي بحفلين من العيار الثقيل لصوت مصر النجمة انغام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ومن المقرر ان تطل النجمة المصرية على جمهورها يومي الخميس والجمعة بحفلين أعلنت الشركة المنتجة لهما ليلة عمر عن نفاد جميع تذاكرهما خلال وقت قياسي. ويبدو ان مفاجآت ليلة عمر لن تتوقف عند هذا الحد حيث كشف رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الزيدي عن ملامح المهرجان الذي يضم مجموعة من نجوم الأغنية العربية والخليجية حيث سيكون الجمهور على موعد مع حفل آخر مميز يجمع بين الفنان حسين الجسمي والفنانة رحمة رياض في أرينا الكويت يوم 12 أكتوبر المقبل بينما يجتمع تامر عاشور وبهاء سلطان وعايض في حفل آخر يوم 13 أكتوبر، اما النجمة الاستثنائية شيرين فستطل على الجمهور في ليلة مميزة يوم 9 نوفمبر المقبل.

أكد الزيدي ان الفترة المقبلة ستكشف عن العديد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

