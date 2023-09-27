رنا رئيس: فخورة بالانضمام إلى فريق «عصابة عظيمة»

النهار Plus

تحدثت الفنانة رنا رئيس، عن مشاركتها في فيلم أولاد حريم كريم من بطولة مصطفى قمر، والذي يُعرض حاليًا بالسينمات، كما كشفت عن حبها لمسلسل موضوع عائلي وترحيبها بتقديم أكثر من جزء له، وذلك خلال لقائها مع قناة فوشيا.

وقالت رنا: سعيدة بحضوري العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم بالإسكندرية، وكنت مخضوضة من الحضور الجماهيري الكبير له، وبدعي ربنا يحبب فيا خلقه.

رنا، أضافت: بدأت في التمثيل بالأعمال الدرامية منذ 7 سنوات، وأتمنى أن أحقق النجاح في الفترة المقبلة بالسينما، وتحمست للمشاركة في أولاد حريم كريم على الرغم من خوفي من التجربة، ولكن النجوم الكبار المشاركين بالعمل شجعوني وكنا عائلة واحدة وقت التصوير. وفيما يتعلق بمشاركتها في مسلسل موضوع عائلي وتقديمها جزأين من العمل، قالت: رحب بتقديم جزء ثالث منه وأحبه كثيرًا وموافقة أعمل 15 جزءاً منه. كما أشارت إلى أنها تشارك حاليا في تصوير في فيلم عصابة عظيمة من إخراج وائل إحسان وبطولة إسعاد يونس، معربة عن فخرها بالعمل معها في هذه التجربة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول سيدة كفيفة تحاول أن تصبح زعيمة عصابة.

يذكر أن فيلم أولاد حريم كريم ينافس حاليًا على صدارة شباك التذاكر، ويشارك في بطولته مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، بشرى، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، والعمل من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

