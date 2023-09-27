هيفاء وهبي تستعد لتصوير «جوري»

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بدأت الفنانة هيفاء وهبي في التحضير لفيلمها الجديد الذي يحمل عنوان جوري، بعد النجاح الذي حققه فيلم رمسيس باريس.

وبدأت هيفاء جلسات التحضير مع المخرج مرقس عادل، ومؤلف العمل هيثم سعيد، استعداداً لبدء التصوير خلال الفترة القادمة مع الفنان بيومي فؤاد.

يذكر أن هيفاء قدمت خلال العام الماضي فيلمين حققا نجاحات كبيرة وإيرادات جيدة في شباك التذاكر وهما أشباح أوروبا مع أحمد الفيشاوي ومجموعة من الممثلين، ورمسيس باريس الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت.

