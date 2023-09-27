حنان مطاوع ضيفة شرف في «جولة أخيرة»

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تشارك الفنانة حنان مطاوع، ضيفة شرف في مسلسل جولة أخيرة مع النجم أحمد السقا، حيث صورت ثلاثة مشاهد فقط. وتواصل حنان حاليًا تصوير مسلسل هابي هالوين الذي يدور في إطار تشويقي مثير مكون من 10 حلقات من تأليف محمد أشرف وإخراج أحمد عبده، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية. وحققت حنان نجاحًا ملحوظًا في الموسم الرمضاني الماضي 2023 بمسلسل وعود سخية من بطولتها، هذا إلى جانب مشاركتها في مسلسل سره الباتع مع أحمد فهمي وأحمد السعدني. وقالت حنان: أظهر ضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل جولة أخيرة مع أحمد السقا، ولست من أبطال العمل كما أُشيع، وصورت فقط 3 مشاهد في المسلسل، كما أواصل حاليًا تصوير مسلسل هابي هالوين وأتمنى أن ينال إعجاب الجميع وقت عرضه. مسلسل جولة أخيرة يدور في إطار أكشن تشويقي حول بطل رياضة الـMMA يحيى والذي يلعب دوره أحمد السقا، ويعاني من العديد من الأزمات في حياته.