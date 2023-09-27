loader

النهار Plus

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

حنان مطاوع ضيفة شرف في «جولة أخيرة»

نهى أحمد حنيفة
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 27 سبتمبر 2023

تشارك الفنانة حنان مطاوع، ضيفة شرف في مسلسل جولة أخيرة مع النجم أحمد السقا، حيث صورت ثلاثة مشاهد فقط. وتواصل حنان حاليًا تصوير مسلسل هابي هالوين الذي يدور في إطار تشويقي مثير مكون من 10 حلقات من تأليف محمد أشرف وإخراج أحمد عبده، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية. وحققت حنان نجاحًا ملحوظًا في الموسم الرمضاني الماضي 2023 بمسلسل وعود سخية من بطولتها، هذا إلى جانب مشاركتها في مسلسل سره الباتع مع أحمد فهمي وأحمد السعدني. وقالت حنان: أظهر ضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل جولة أخيرة مع أحمد السقا، ولست من أبطال العمل كما أُشيع، وصورت فقط 3 مشاهد في المسلسل، كما أواصل حاليًا تصوير مسلسل هابي هالوين وأتمنى أن ينال إعجاب الجميع وقت عرضه. مسلسل جولة أخيرة يدور في إطار أكشن تشويقي حول بطل رياضة الـMMA يحيى والذي يلعب دوره أحمد السقا، ويعاني من العديد من الأزمات في حياته.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة