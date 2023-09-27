بدر بورسلي: أعتبر نفسي صنيعة الكويتيين

النهار Plus

«لا أعادي أحداً، وليس لدي اسم أرفض التعامل معه، فأنا لست ملحنا حتى أرفض هذا أو ذاك أو أحكم على أحد» بتلك الكلمات اكد الشاعر القدير بدر بورسلي حول اذا ماكان لديه اسماء معينة للتعاون معها في المجال الغنائي. جاء ذلك خلال استضافته في نادي «رُقي» التابع للملتقى الإعلامي العربي بجلسة حوارية تفرعت الى مسارات متعددة من حياة «بوناصر» منذ انطلاقته حتى وقتنا الحالي وكعادته دائما عندما تجلس معه فان الجلسة تخلو من الرسمية والالتزام بل تكون الجلسة ودية وتطغى عليها اجواء المحبة.

وهذا ما يحرص عليه الشاعر القدير بدر بورسلي في اي مكان يكون فيه وشهدت الجلسة حضور العديد من الأدباء والفنانين والرياضيين بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية.

والبداية كانت مع رئيس الملتقى الإعلامي ماضي الخميس الذي رحب بالحضور وبضيف الجلسة وقال: سعيداء بوجود ضيفنا الشاعر القدير بدر بورسلي الذي نورنا الليلة، فهو ليس بشاعر وحسب، بل رمز وطني، ترك بصمة كبيرة في سماء هذا الوطن. وبعده شارك الشاعر القدير بدر بورسلي في كلمة ثمن فيه تواجد الحضور وحرصهم على ان يكونوا في مثل هذه الفعاليات التي توطد العلاقة بينه وبين محبيه وقال ايضا «كنت أحرص على الاستفادة من كل كلمة لها معنى، لأنني أسعى لإرضاء الناس في ما أقدمه من نصوص غنائية، فاجتهدت وكنتم أنتم وراء اجتهادي، ولذلك أعتبر نفسي صنيعة الكويتيين».

وأشار بورسلي ايضا قائلاً: أول قصيدة كتبتها حين كنت طالباً في إحدى المدارس بمنطقة الشامية خلال فترة الستينيات من القرن الماضي ولم اكن اعرف في ذلك الوقت طريقة التفاعيل في الشعر، كما أن الأهل لم يشجعونني على كتابة الشعر بل كانوا حريصين على دراستي وكابدت في بداياتي معاناة لعدم تلحين وغناء أشعاري فلقد كتبت عدداً كبيراً جدا من النصوص و«ما ظل ملحن إلا وطقيت بابه».

وعن البداية الفعلية قال: كانت في مطلع السبعينيات بعدما كتبت أغنية «غريب» للفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر، ولحنها الدكتور عبدالرب إدريس، فنجحت الأغنية نجاحاً باهراً، إلا أن البعض اعتبرها حظاً وهذا ما دفعني إلى الاجتهاد أكثر فكتبت المزيد من الأعمال، مثل (أعترفلج) ثم (باختصار) حتى جاءت الأغاني الوطنية ولا سيما أغنية (أم الثلاث أسوار) التي أعتزّ بها كثيراً» وبعدها تعاوني مع طلال مداح ومحمد عبده. واضاف ايضا «ليس من صفاتي الاستعجال في كتابة النص الغنائي والفنان اللي يطلب مني كتابة أغنية راح يمل لأنه أحتاج من 3 إلى 4 أشهر لإنجازها.. ولا أتدخّل إطلاقاً في اختيار اسم معين من الفنانين بل أرحب بالجميع من فنانين شباب وكبار وللعلم لست أنا من يختار عنواناً للأغاني التي أكتبها وبل أترك لملحنها ومغنيها حرية الاختيار».

واضاف اقائلا: اكتشفت بأنني من الناس الذين يتبعون الإحساس لا الوزن، ولا يعنيني ما يُقال عني، فأنا أحب التجريب وأعتبر نفسي رجل تجربة في آخر أغنية للفنانة نوال وهي بعنوان (سؤال واحد) قمت بتجريب بعض المفردات، وأتمنى أن تعجبكم عند طرحها قريباً»..

وخلال الامسية استذكر «بوناصر» أغنية «وطن النهار» التي لحنها سليمان الملا، مُلمحاً إلى أنه عكف على كتابة الأغنية قبل بدء الضربة الجوية بأيام وقال «حينما كتبت الكوبليه القائل: وياك عبرت الزمن الله شكثر يا كويت.. بكيت بحرقة وانتابني شعور بالحسرة والألم لان الإحساس لا يمكن أن يزول أو يتجزأ، ولا ازال اعيش الإحساس ذاته في كل أغنية قديمة أم حديثة كما لو أنها كُتبت اليوم.

