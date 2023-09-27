أنوشكا: استفدتُ من تجربة «الأجهر»

النهار Plus

أنوشكا.. اسم استطاع بموهبته أن يفرض نفسه على الساحة الغنائية، وأصبحت واحدة من أبرز نجوم الطرب في مصر، وعندما قررت خوض تجربة التمثيل أثبتت «أنوشكا» أنها فنانة «متعددة المواهب»، وتألقت في جميع الأعمال الدرامية التي شاركت فيها، والتي كان آخرها مسلسل «الأجهر» الذي ترى أنه فتح لها الباب أمام فئة جديدة من الجمهور.

وفي الحوار التالي، تحدثت «أنوشكا» عن تجربة مشاركتها في «الأجهر»، وكشفت أيضا تفاصيل انضمامها لفريق عمل فيلم «وش في وش»، وحقيقة عودتها إلى الغناء مرة أخرى، كما أوضحت موقفها من تقديم الأعمال الاستعراضية، أو المشاركة في «فوازير رمضان».. فإلى نص الحوار:

بداية.. ما الذي جذبك في سيناريو فيلم «وش في وش» لتعودي من خلاله إلى السينما؟

أريد أن أشير أولًا، إلى أني لم أغب عن السينما لأعود إليها، أما فيما يتعلق بـ«وش في وش»، فما جذبني إليه أن موضوعه مختلف وفكرته جذبتني سريعًا، هذا إلى جانب أن الفنانين المشاركين في الفيلم منهم من سبق أن تعاونت معه في عمل درامي وهم أمينة خليل ومحمد ممدوح، بجانب الفنان بيومى فؤاد الذي أحبه على المستوى الشخصي وعندما أتيحت لي فرصة العمل معه لم أتردد، والمخرج وليد الحلفاوي من المخرجين المتميزين، والفيلم كله مبشر بشيء جيد بداية من شركة الإنتاج والفكرة الاجتماعية المغلفة بالكوميديا البسيطة.

ما طبيعة الفيلم، هل هو «اجتماعي – كوميدي»، أم فيلم استعراضي؟

هو فيلم اجتماعي ليس بطولتي وحدي، لكن يشارك فيه مجموعة من الفنانين، ولن أغنى في الفيلم ،وأتمنى أن تكون هناك أفلام استعراضية لأننا في حاجة لهذه النوعية من الأفلام.

إلى جانب السينما، ما تفاصيل ألبومك الغنائي الذي سبق أن صرحتِ أنك ستطرحينه قريبًا؟

بالفعل.. أنا في مرحلة التحضير لأكثر من أغنية متنوعة، لكن انشغالي بتصوير مسلسل «الأجهر»، وبعدها فيلم «وش في وش» تسبب في التأجيل، وبعد الانتهاء من الفيلم سوف أعلن عن تفاصيل الأغاني لكنها ليست ألبوم.

من واقع متابعتك.. كيف ترين ظاهرة أغاني المهرجانات، وإلى أي مدى سحبت البساط من الأغنيات الكلاسيكية؟

لا يمكن أن يكون أي عمل فني سواء أغنية أو فيلم يسير على نمط واحد، والساحة مفتوحة للكل، وطالما أن الجمهور مرحب بهذه النوعية من الأغاني فليس هناك مشكلة من أغاني المهرجانات طالما تمس المشاعر والأحاسيس والجمهور هو من يقول كلمته وبدون أي ضغط، لأن الجمهور واعٍ وسامع وفاهم، وبطبيعة مجتمعنا نحب الفكاهة والبعد عن الضغوط، فإذا كانت الأغنية ستفرحه طالما إيقاعية وفيها كلمة تقال ليس هناك مشكلة، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس كل أغنيات المهرجانات سيئة، وهناك أغنيات يحفظها الجمهور.

شاركت في موسم «دراما رمضان» الماضي بمسلسل «الأجهر»، هل ترين أنه حقق النجاح المتوقع له أم ظلم بـ«العرض الحصري»؟

«الأجهر» لم يتعرض للظلم، المسلسل كان ناجحاً بكل المقاييس، وكنت سعيدة لأني عملت مع الفنان عمرو سعد لأنه مجتهد للغاية، كما أن ياسر سامي مخرج متميز، وبصراحة شديدة هناك فئات مختلفة اكتسبتها من جمهور عمرو» بعد مشاركتي في «الأجهر»، وهناك بعض من الجمهور يكلمني عن مشاهد من المسلسل وخاصة مشهد القتل، وبشكل عام التجربة كانت ظريفة وكنت أتمنى ألا يكون العرض حصرياً، والعمل عرض على منصات وتمت مشاهدته بشكل كبير وهناك إثباتات على ذلك وهو كان منافس لمسلسل «جعفر العمدة».

لماذا لا تفكرين في عمل فوازير؟

أتمنى أن تكون هناك أعمال غنائية استعراضية تأخذ حيزاً في فترة زمنية،قديما الفوازير كانت علامة مميزة في رمضان والآن أصبح هناك شيء آخر، وفي رأيي أى عمل استعراضي سواء في السينما أو التليفزيون هو تهذيب للروح ومتعة للعين، وأتمنى أن تكون هناك أفلام غنائية استعراضية رغم التكلفة الكبيرة.

برأيك.. من أنسب شخصية من الجيل الجديد لتقديم الفوازير؟

هناك فنانات جيديات وأعتقد أنهن تستطعن تقديم فوازير، لكن في رأيي أنسب فنانة تقدم فوازير هي دنيا سمير غانم لأنها رائعة صوتا وشكلا وأداء، والعمل الاستعراضي من الممكن أن يكون مليئاً بالأفكار ولا بد أن يكون الفنان أو الفنانة يستطيع تقديم عمل استعراضي جيد يغنون فيه بشكل جميل.

ما تقييمك لتجربة عضو لجنة التحكيم في برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب؟

تقييمي للبرنامج رائع، ومع كل متسابق كنت أشعر بالقلق، كنت أعود لبداياتي مع كل متسابق كنت أشعر أني أريد أخذه في حضني وأجعله يشعر بالقوة وأقول له المستقبل أمامك انطلق لابد أن تكون هناك مجازفة محسوبة،على الرغم من أن العمل الفني يبدو أنه سلس ومبهر لكنه يحتاج مثابرة وتعباً.

إلى أي مدى تتفقين مع مقولة «الفن ليس له أمان»؟

أعتبر أنه لكل مجتهد نصيب، والأمان في الفن أنه من خلال الفن أجد نفسي وأعرف ماذا أريد وما الصعوبات التي تواجهني في الحياة، ومن خلال الفن نواجه أنفسنا.

لو فكرت في مشروع خاص ماذا سيكون؟

لو فكرت في عمل مشروع خاص سيكون مشروعاً فنياً أو هناك مشروع آخر وهو تربية الحيوانات ومن خلاله سأعلم الأطفال كيف يتعاملون مع الحيوانات ورعايتها، ورسالتي للأسرة لا تقوموا بتربية كلب لأن أولادكم تلعب به دون فهم طبيعته، والأسرة التي تربي حيوانات يقوم بتهذيب أولادها ويعلمهم كيف يتعلمون مسؤولية مراعاة أن أي حيوان هو روح.

