الكويت تشارك في «أيام القاهرة الدولي للمونودراما»

النهار Plus

تشارك دولة الكويت في مهرجان «أيام القاهرة الدولي للمونودراما» المقرر انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل تحت شعار «القاهرة عاصمة المونودراما»، وتشارك فيه 14 دولة عربية وأوروبية. وقد أطلق منذ أيام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما استمارة الاشتراك بالورش المصاحبة ضمن فعاليات المهرجان في دورته السادسة، وقد سبق أن أعلن الفنان القدير لطفي لبيب عضو اللجنة العليا للمهرجان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الخميس الماضي عن ثلاثة ورش مختلفة ضمن فعاليات المهرجان وهي: ورشة التغطية الصحافية للمهرجانات الفنية ويقدمها الصحافي المصري جمال عبدالناصر، وورشة العلاج بالفن والتي تقدمها الفنانة اللبنانية مروة قرعوني، وورشة لغة الجسد في المسرح ويقدمها الفنان الأرجنتيني ريسار موسكا. الجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان تشارك بها دول عدة من جميع أنحاء العالم منها إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت. مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر القادم، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه المخرج أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة صفية العمر والفنان القدير لطفي لبيب والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة ني?ين الكيلاني.