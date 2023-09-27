أحمد نواف الأحمد.. صوت الكويت القوي

الأولى

في كلمته التي ألقاها - في نيويورك أمام الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة - ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله تعالى ورعاه - سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، كان أميناً وصادقاً وحاسماً وحازماً، ومعبراً عن معدن أهل الكويت، ومتحدثاً بلسانهم جميعاً، يقول ما يقولون، ويترجم ما يجول بخواطرهم من المشاعر والأحاسيس ومن الآمال والآلام والرغبات.

كان سموه أميناً وهو يسمي الأشياء بمسمياتها من دون أي مواربة أو تجميل، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقات الكويتية - العراقية، إذ اعتبر بكل جلاء ووضوح أن حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين البلدين قد تضمن مغالطة تاريخية تجاه الكويت.

لقد استخدم ممثل سمو الأمير كلمة «مغالطة» وهو يقصدها ويدرك معناها، ويريد من وراء إبرازها أن يثبت بما لا يدع مجالاً لأي شك، أن المغالطات لا تغير الحقائق، ولا تنسف التاريخ أو تبدل الجغرافيا، لأنها في البدء والمنتهى مجرد أوهام قد تطفو حيناً مثلما يطفو زبد البحر، لكنها لا تلبث أن تذهب جفاء، فلا يكون لها أي وجود.

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء صادقاً وهو يقول إن الكويت فوجئت بقرار الحكومة العراقية إلغاء البروتوكول الأمني الموقع بين قيادتي القوة البحرية في البلدين عام 2008، منبّهاً إلى أنها على موقفها الراسخ والثابت الذي يؤكد كل يوم سريان اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، وسريان بروتوكول المبادلة الأمني، لما لهما من أهمية في حفظ الأمن وسلامة الملاحة، وفي الحيلولة دون حدوث الفوضى أو اختراق الحدود أو تدفق تجارة الأسلحة والمخدرات التي تمثل مدخلاً واسعاً لتمويل الإرهاب وتقويض الأمن والاستقرار.

إن تلك الكلمات الواضحة المباشرة وضعت الجميع أمام مسؤولياته، وقالت بلهجة حاسمة وحازمة إنه على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات حقيقية ملموسة لمعالجة الأمر وتصحيح «المغالطات» التي اشتمل عليها حكم «الاتحادية العراقية العليا» بما يضمن حسن الجوار، ويفعِّل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 الذي خطط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة 162.

باللهجة الصادقة الهادئة المتزنة نفسها التي تغلِّف حزماً واضحاً وتلفُّ حسماً بيِّناً وتعكس صورة الكويت الحقيقية، ذكَّر ممثل سمو الأمير المجتمع الدولي بأن الكويت تسامت فوق جراحها وقهرت آلامها، وآلت على نفسها مساعدة العراق منذ ما يزيد على 20 عاماً لتعيده إلى مكانته الإقليمية والدولية الملائمة التي تمكنه من تحقيق آمال شعبه الشقيق وطموحاته.

لقد وُفق سمو رئيس مجلس الوزراء كل التوفيق في تناول هذا الموضوع أمام ممثلي دول العالم، فجاء كلامه معبراً عن الحقيقة كاشفاً لها، محدداً صورتها من غير صخب أو ضوضاء أو ضجيج، ومن دون أي تراخٍ أو تهاون أو تقزيم لما يحدث بشأن الحدود، فوصف الداء ووضع الدواء الكفيل بإنهاء «المغالطات» والتخلص من أوجاعها وأعراضها الجانبية.

وعلى الوتيرة ذاتها.. وتيرة النفس الهادئ والقول الحازم الذي وضع النقاط على الحروف، تحدث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد عن حقل الدرة فجدد الدعوة لإيران مطالباً حكومتها باتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة مع جاراتها، وببدء حوار قائم على عدم التدخل في شؤون الآخرين، وقال بالحرف الواحد: «إن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط»، فقطع بتلك الحقائق البالغة دابر الأمر وقول كل خطيب.

وإذا كانت هاتان القضيتان مع الجارين العراق وإيران قد حظيتا بمساحة كبيرة في كلمة ممثل صاحب السمو، فإن تلك الكلمة الضافية الشاملة لم تغفل ولم تهمل القضايا العربية الأخرى، فتناولت القضية الفلسطينية مذكرة بأنها القضية المركزية الأولى بالنسبة للعرب والمسلمين التي ستبقى حية متوقدة في كل النفوس إلى أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتناولت كذلك الأحداث المؤسفة التي يمر بها السودان الشقيق، داعية إلى وقف فوري للمعارك والاشتباكات، وإلى اللجوء إلى منطق الحوار الذي لا بديل عنه لإنهاء الصراع بين الفرقاء، كما تعرضت لأهمية الوصول إلى تسوية شاملة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن، ودعت أيضاً إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وإجمالاً نؤكد أن المقام ليس مقام استعراض ما تضمنته كلمة ممثل سمو الأمير موضوعاً إثر موضوع أو قضية بعد قضية، غير أن ما يجب التركيز عليه، والإشارة إليه هو أن سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد كان صوت الكويت القوي الذي يستمد قوته من الحقائق الدامغة والوثائق والاتفاقات المبرمة مع دول الجوار، ومن القرارات والمواثيق الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقبل الختام نقول: إذا كان ممثل سمو الأمير سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد صوتاً للحق مسموعاً وعلماً للعدل مرفوعاً، فذلك ليس غريباً أبداً على رجل اختارته القيادة السياسية ليدير دفة الحكومة في ظروف بالغة الدقة، فأحسنت الاختيار، كما أحسن سموه الإبحار في مياه توشك أن تهدأ أمواجها، ويستقيم مدها وجزرها بعد أن كادت تصل إلى درجة الفيضان الذي يخلف من الأضرار والخسائر ما الله تعالى به عليم.

وختاماً نقول بملء الفم، وبكمال القناعة إن كلمة ممثل سمو الأمير أمام الأمم المتحدة كانت في شكلها وجوهرها مثالاً واضحاً لأمانة الطرح وصدق النية، كما حملت حزماً وحسماً في ما يتعلق بمواقف الكويت من مختلف القضايا، وكل ذلك جاء بغير إفراط ولا تفريط، ومن دون تهوين أو تهويل.

فتحية واجبة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح الذي كان بحق صوتاً للكويت وسوطاً لها، ولو حاول المرجفون في المدينة إهالة التراب على كل حسنٍ وغضٍ وجميل.

حفظ الله الكويت بلداً آمناً وقيادة واعية صادقة حازمة، وشعباً مفطوراً على إعلاء الحق، ومعرفة الغثّ من السمين.

