العراق: نحترم سيادة الكويت تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً

الأولى

قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إن بلاده تحترم سيادة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بنائب السفير الكويتي في بغداد فهد الفضلي.

وأكد الأعرجي أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد في نيويورك أخيراً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة «أثبت موقف المحبة والاحترام تجاه الشقيقة الكويت».

وأضاف الأعرجي، في منشور على منصة «إكس»، فجر أمس أن اللقاء أثبت أيضا «أن التفاهم والحوار هما السبيل لحل جميع القضايا وفق مبدأ حسن الجوار ومن خلال اللجان القانونية المختصة».

وكان وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر أجرى امس اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية جيمز كليفرلي.

والتقى وزير الخارجية أمس مع كل من سفير الجمهورية الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر وسفير روسيا الاتحادية لدى البلاد فلاديمير جيلتوف وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: لقد تم في الاتصال واللقاءين مناقشة آخر المستجدات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها ومسألة الغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع الكويت الموقع في عام 2008.