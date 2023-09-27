بدل الإجازات.. مرة كل 10 سنوات

الأولى

أحال مجلس الوزراء الى ديوان الخدمة المدنية ضوابط جديدة تقدمت بها وزارة المالية لصرف البدل النقدي للاجازات اثناء الخدمة الوظيفية لدراستها وابداء الرأي فيها قبل عرضها على مجلس الخدمة المدنية.

ونصت الضوابط على أن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط وأنه يحق للموظف صرف البدل النقدي اثناء الخدمة بحد أقصى 60 يوما من رصيد إجازاته الدورية كما يحق للموظف صرف البدل النقدي خلال الخدمة مرة واحدة فقط كل 10 سنوات.

وألزمت الضوابط الموظف بالخروج بإجازة دورية لا تقل عن 30 يوما سنويا تخصم من رصيد إجازاته السنوية الدورية مع اعطاء الموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن 5 سنوات الحق أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا على ألا يقل رصيد الموظف عن 30 يوما بعد صرف البدل حتى نهاية السنة الميلادية.

وتضمنت الضوابط أن يكون الموظف قد أمضى في الجهة ذاتها بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي وألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.

