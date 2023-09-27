«المالية»: الرواتب آمنة.. لاخوف عليها

الأولى

أكدت وزارة المالية أنه تم عزل أنظمتها عن بقية أنظمة الجهات الحكومية منذ اليوم الأول للهجمة السيبرانية، لافتة الى أنها قامت بتشكيل فريق فني من عدة جهات برئاسة المركز الوطني للأمن السيبراني.

وقالت في بيان صحافي أنها استعانت بشركة عالمية متخصصة يعتمد عليها من قبل كبرى الجهات العالمية الخاصة والحكومية في مكافحة هذا النوع من الجرائم المعلوماتية، مبينة أن الشركة تتبع إطار عمل صارم ومنهجي للتعافي من آثار الهجمة السيبرانية التي تمت في 18 سبتمبر الحالي.

وأشارت إلى أن جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة، موضحة أن المعاملات المالية في جميع الجهات الحكومية مستمرة وتسير بشكلها الطبيعي.

وأشادت بالجهود الوطنية للفريق الفني والعاملين في الوزارة الذين واصلوا العمل منذ الساعات الأولى للهجمة السيبرانية على مدار الساعة وحتى الوقت الحالي.

وحثت الوزارة المهتمين بأخذ أخبارها من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن المصادر الموثوقة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يروج أخبارا غير صحيحة.

