«شنغن خليجي».. تنقل حر بين دول «التعاون»

الأولى

كشف وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق، أن موعد اطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي تتيح للسائح زيارة دول عدة في وقت واحد وبتأشيرة واحدة «بات قريباً».

وقال في مؤتمر «مستقبل الضيافة» المقام في أبوظبي، إن نظام التأشيرات الجديد سيسمح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بالسفر بحرّية داخل الدول الأعضاء، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مضيفاً أن النظام قد يُطرح «قريباً جداً» ويتمتع مواطنو الدول الست بحرية السفر والتنقل فيما بينها من دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مرور أو دخول. وفي أطار ذي صلة سجل عدد السياح الوافدين إلى المملكة العربية السعودية ارتفاعا بنسبة 58 % في الأشهر السبعة الأولى من 2023، مقارنةً بذات الفترة من عام 2019، وفق المؤشرات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية.

وأسهم نمو أعداد السياح القادمين الى المملكة، في أن تسجل منطقة الشرق الأوسط معدلات نمو للزيارات بنسبة 20% عن مستويات ما قبل الجائحة، فيما لم تستطع بعد بقية مناطق العالم، مثل أوروبا والأميركتين وأفريقيا، تسجيل أرقام زيارات أعلى من 2019.

وجاءت القفزة الكبيرة التي سجلتها المملكة في أعداد السياح القادمين إليها، على خلفية الحراك الكبير الذي يشهده القطاع السياحي بالمملكة، من تطوير للتأشيرات وتسهيلات لإجراءاتها، والترويج للخيارات والوجهات السياحية بالمملكة، وتكامل ادوار القطاع الخاص والعام لرفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي الى 10% بحلول العام 2030.

وفي اطار متصل يحتفي أكبر تجمع عالمي لقادة السياحة في العاصمة السعودية الرياض اليوم بيوم السياحة العالمي في حدث يوصف بأنه أكبر احتفاء بالذكرى التي انطلقت قبل 43 عاما.

ويشارك في الحدث أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين من 120 دولة حول العالم تحت شعار (السياحة والاستثمار الأخضر) بهدف الدعوة إلى «الاستثمار في الناس وكوكب الأرض والازدهار».