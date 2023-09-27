الأربعاء 27 سبتمبر 2023 ,13 ربيع الأول 1445
رقم العدد:
5003
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عماد جواد بو خمسين
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الأولى
وطن النهار
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دندرة
الأزمة حول خور عبدالله في طريقها للحل.... بحكمة القيادتين ولمصلحة الشعبين!
دندرجي
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