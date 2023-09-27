«السعدون»: شروط للتعاقد مع غير الكويتيين

الأولى

أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن شغل الوظائف العامة في الجهات الحكومية بما فيها الشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة ليكون مقصورا على الكويتيين، قائلا ان ذلك يأتي دعما لجهود التكويت ومعالجة البطالة بين المواطنين.

نص الاقتراح على جواز التعاقد مع غير الكويتيين وفق شروط منها عدم وجود مواطن يشغل الوظيفة وان يكون تعيينهم بعد اعلان التقدم للوظيفة، وألا تُصرف لهم مكافآت دورية أو سنوية أو أي بدلات لحضور اللجان أو غير ذلك من المزايا، وألا يتجاوز إجمالي راتب أو مكافأة غير الكويتي ما يتقاضاه الكويتي في حال توليه ذات الوظيفة، ويحظر تعاقد الجهات الحكومية مع شركات لتوريد وتشغيل الموظفين غير الكويتيين.

من جهة ثانية، كان وزير التربية والتعليم العالي د.عادل المانع محط انظار النواب أمس، حيث طالبه النائب د. عبدالكريم الكندري بمحاسبة القياديين عن عدم جاهزية بعض المدارس والفصول وكذلك نقص الكتب.

من ناحيته، صعد النائب د.بدر الملا من خطابه السياسي تجاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك في حال لم يبد التعاون اللازم في الرد على الاسئلة البرلمانية بشكل لائحي.

ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى توجيه وزير النفط الى أن يقدم الإجابات وافية ومدعمة بالمستندات.