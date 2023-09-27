دمج الجهاز الإداري وتقليصه.. لوقف الهدر

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كشفت مصادر لـ«النهار» أن قطار تقليص الجهاز الاداري سيبدأ في التحرك قريباً عبر دمج موسع يستهدف تحقيق الاصلاحات وترشيد النفقات ووقف الهدر.

وبينت أن اعادة الهيكلة من شأنها تقليص الدورة المستندية وتسريع وتيرة انجاز الأعمال، لافتة الى ان العملية ستشمل تقليص الادارات داخل الوزارات والجهات المستقلة، فضلا عن دمج جميع الجهات الرقابية تحت مظلة ديوان المحاسبة، والاستثمار الأجنبي مع هيئة الشراكة والتخصيص، مع الاستغناء عن عدد من الهيئات غير المجدية لتدمج مع الوزارات التابعة لها والتي يمكنها انجاز المهام نفسها. وقالت إن نسب البطالة المقنعة بين موظفي الحكومة تزداد بتواجد كم كبير من الموظفين في العديد من الادارات، كما أن تراجع مستويات الانجاز في العديد من المشاريع التنموية سببه الرئيس التشابك بين جهات الدولة المختلفة.

وقدرت المصادر الهدر السنوي بسبب التوسع في الهيكل الاداري الحكومي، بمئات الملايين وهو ما يناقض توجهات برنامج العمل الحكومي الذي يستهدف ترشيد النفقات وتقليصها.