عرس النار.. 100 قتيل في مأساة جديدة بالعراق

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بغداد - الوكالات: قُتل مئة شخص على الأقل وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع جراء إطلاق «ألعاب نارية» بقاعة للأعراس في محافظة نينوى في شمال العراق خلال حفل زفاف، بحسب ما أعلنت السلطات امس.

وقالت السلطات إن «الألعاب النارية» ومواد بناء «شديدة الاشتعال» تقفان خلف هذا الحريق الذي التهم قاعة للأعراس حيث تجمع مئات المدعوين للمشاركة بحفل زفاف في بلدة قرقوش المسيحية الواقعة شرق مدينة الموصل، وتعرف كذلك باسم الحمدانية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن دائرة الصحة في محافظة نينوى إنه تم «تسجيل مئة حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية» جراء الكارثة التي حلت بالبلدة. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر هذه الحصيلة. وأوضح أن معظم «الإصابات هي حروق واختناق».

مع ذلك، لايزال هناك تضارب في الأرقام حيث قدم مسؤولون حصيلة مختلفة. وقال مدير دائرة الصحة في نينوى منصور معروف إن «عدد الوفيات 94»، مضيفاً في مؤتمر صحافي أن عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم من قبل ذويهم حتى الآن بلغ 30 شخصاً.

وفي أعقاب المأساة، أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بـ»تشكيل لجنة تحقيقية تباشر على الفور في التحقيق وكشف ملابسات الحادث، للوقوف على الأسباب وكشف نواحي التقصير»، وفق بيان صادر عن مكتبه. كما اعلن السوداني الحداد العام في عموم العراق لمدة 3 أيام. وأكد مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية سعد معن أنه تم «توقيف تسعة أشخاص من العاملين في القاعة كإجراء احترازي وإصدار مذكرات قبض بحق أربعة هم المالكون لهذه القاعة»، على أثر هذه الحادثة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني العراقي العميد جودت عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن من بين الضحايا «رجالا ونساء وأطفالا». وأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري الحداد لمدة أسبوع على أرواح الضحايا.

وفي مستشفى الحمدانية العام شوهدت بعد منتصف الليل سيارات إسعاف تهرع ذهاباً وإياباً لنقل المصابين في حين تجمع أمام المستشفى عشرات الأشخاص، منهم أقرباء للضحايا وآخرون سكان أتوا للتبرع بالدم. ووقف آخرون كذلك أمام شاحنة براد تكدست فيها أكياس سوداء وضعت فيها جثث القتلى. وصباح امس كانت عناصر شرطة ودفاع مدني يتفقدون الصالة المحترقة تماماً وتحولت إلى هيكل من الحديد المحترق. وعلى الأرض، كانت بقايا أغراض شخصية للضحايا، كأحذية وحقيبة يد، مبعثرة على ما تبقى من أرضية القاعة المحترقة.

ويروي مارتن إدريس البالغ من العمر 19 عاماً الذي يعمل في مطبخ القاعة ونجا من الحادثة «اعتقدت أن انفجارا حصل في القاعة»، مضيفاً أن «النيران التهمت القاعة». وتابع الشاب «حينما دخلت إلى القاعة من جديد رأيت جثث ثلاثة أطفال محترقين»، معتبراً أن إجراءات السلامة «لم تكن كافية».

في الأثناء، قال الدفاع المدني العراقي إن «معلومات أولية» تشير إلى أن سبب الحريق هو «استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف» مما أدى إلى «اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر» ثم انتشر «الحريق بسرعة كبيرة». وأضاف في بيان أن القاعة «مغلفة بألواح الإيكوبوند» وهي مادة للبناء مكونة من الألمنيوم والبلاستيك و«سريعة الاشتعال» موضحاً أن استخدام هذه الألواح في البناء «مخالف لتعلميات السلامة» المنصوص عليها قانوناً.

وبحسب الدفاع المدني فإن «الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال منخفضة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران». وأوضح الدفاع المدني أن ما فاقم الأمر هو «الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الايكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال».

وفي أبريل 2021، قضى أكثر من 80 شخصاً جراء حريق في مستشفى لمرضى كوفيد في بغداد نجم عن انفجار أسطوانات أكسجين. وبعد ذلك ببضعة أشهر، في يوليو من العام نفسه، لقي 64 شخصاً حتفهم جراء حريق في مستشفى بالناصرية في جنوب العراق اندلع في جناح لمرضى كوفيد.

