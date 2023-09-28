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السيستاني يعزي العوائل المكلومة


وصف المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني الحريق الذي اصاب حفل الزفاف بأنه «حادث مروع». واعرب المرجع في بيان عن «بالغ الأسى والأسف لحادث الحريق المروع الذي وقع في قضاء الحمدانية وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.
وقدم التعازي « للعوائل المكلومة» واكد التضامن معها داعيا الله «أن يربط على قلوبهم بالصبر ويشمل الضحايا بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل».
وفُجِعَ العراق الاربعاء بمقتل عشرات المواطنين نتيجة حريق اصاب حفل الزفاف بسبب ما قالت مديرية الدفاع المدني العراقية ان «قاعة الأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة».


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