وزير الداخلية يتوعد المقصرين بـ«الجزاء العادل»

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بغداد - الوكالات: اكد وزير داخلية العراق، عبدالامير الشمري، أمس أن «القاعة لا توجد بها مواصفات السلامة والأمان»، وأن سقف القاعة «احترق بشكل سريع بسبب الألعاب النارية ما أدى انهيار سقف المبنى على الموجودين داخل المبنى».

كما أكد الشمري إلى أن بعض المصابين نقلوا إلى محافظة إربيل، مشيراً إلى أن المستشفيات التي استقبلت المصابين تعمل «فوق طاقتها الاستيعابية»، مشدداً في الوقت ذاته على أن مديرية الصحة في نينوى تسيطر على الوضع.

وقال وزير داخلية العراق إن «جميع التعزيزات وصلت من بغداد، من الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية» مشيراً إلى تشكيل «لجنة مركزية مشتركة من قبل الاستخبارات والدفاع المدني والشرطة، التي ستستكمل إجراءاتها بأسرع ما يمكن لتحديد ملابسات الحادث والمقصرين ممن سينالون جزاءهم العادل»، على حد تعبيره.

وكان الدفاع المدني العراقي، قد كشف أن «الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال منخفضة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران».

وتابع: «استنفرت فرق الدفاع المدني بغضون دقائق وطوقت النيران ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط القاعة المحترقة لتباشر عمليات الإنقاذ للعوائل من النساء والأطفال بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد للحريق الذي أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة».

