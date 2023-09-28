لم نعد نرى.. واختنقنا

عربيات ودوليات

روت رانيا وعد (17 عاماً) التي أصيبت بحرق في يدها ونقلت إلى مستشفى الحمدانية مع شقيقتها المصابة أيضاً لتلقي العلاج. ان العروسين «كانا يرقصان...حين طارت الألعاب النارية إلى السقف واشتعلت كل القاعة». وأضافت «بعد ذلك لم نعد نرى شيئاً، فقط اختنقنا ولم نعد نعرف كيف نخرج»، مؤكدة أن عدد المدعوين إلى حفل الزفاف «كان كبيراً جداً». العروسان بخير وحالتهما النفسية «مدمرة» أكد أحد ضيوف حفل الزفاف المنكوب لقناة الأولى العراقية الخاصة أن «العروس والعريس بخير، لقد كنت معهما للتو، لكن حالتهم النفسية مدمرة بسبب ما حدث للناس هنا». وذكر بيان للدفاع المدني العراقي أن سبب الحريق هو «الألعاب النارية والشموع والمواد الأخرى التي استخدمت خلال حفل الزفاف في قاعة الهيثم للأفراح».