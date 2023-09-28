موسكو: لندن وواشنطن وراء «قصف الأسطول»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اتهمت موسكو أمس لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا «ليس لدينا أدنى شك في أن الهجوم كان مخططاً له مسبقاً باستخدام وسائل الاستخبارات الغربية ومعدات الأقمار الاصطناعية التابعة لحلف شمال الأطلسي وطائرات الاستطلاع». وأضافت أن الضربة نُفذت «بتنسيق وثيق مع أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية». ولم ترد لندن وواشنطن بعد على الاتهامات الروسية. والاثنين أعلنت أوكرانيا أنها قصفت الجمعة مقر البحرية الروسية في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم متسببة بحريق كبير. ولفتت روسيا إلى أن عسكرياً واحداً فقط في عداد المفقودين فيما قالت كييف إن الضربة قتلت 34 ضابطاً بينهم قائد الأسطول فيكتور سوكولوف غير أن سوكولوف ظهر في مقطع فيديو غير مؤرخ بثته قناة «زفيزدا» التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية على تلغرام قال فيه إن أسطول البحر الأسود «ينفذ المهام التي حددتها القيادة».

الى ذلك ذكرت مجلة «نيوزويك» أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار خلال مؤتمر صحافي في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن روسيا ستعترف بحدود أوكرانيا قبل غزو موسكو إذا تعهدت كييف بعدم الانضمام إلى تحالف عسكري. وقال لافروف للصحافيين إن موسكو في عام 1991 «اعترفت بسيادة أوكرانيا على أساس إعلان الاستقلال الذي تبنته عند مغادرة الاتحاد السوفياتي». وأضاف أن «إحدى النقاط الرئيسية بالنسبة لنا هي أن أوكرانيا ستكون دولة غير منحازة ولن تدخل في أي تحالفات عسكرية. وفي ظل هذه الظروف، ندعم وحدة أراضي هذه الدولة». ميدانيا علقت روسيا مجددا حركة المرور على جسر القرم الإستراتيجي امس في وقت أعلن الجيش الأوكراني عن تصديه لعشرات الهجمات الجوية الروسية استهدف بعضها موانئ وصوامع لتخزين الحبوب. وقالت السلطات الروسية إنها علقت حركة السيارات على جسر القرم قبل أن تعلن استئنافها لاحقا، وهو إجراء تتخذه غالبا بسبب هجمات الطائرات المسيرة أو الصواريخ التي تشنها أوكرانيا. وتعرضت شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014 خاصة جسرها الإستراتيجي الذي يصلها بروسيا؛ لهجمات متكررة خلال الأشهر الماضية، وتسبب ذلك في تعطيل حركة مرور السيارات والقطارات عليه عدة مرات. بدوره، قال الجيش الأوكراني إنه خاض 26 اشتباكا مع القوات الروسية على الجبهات كافة خلال الساعات 24 الأخيرة. وأضاف أن القوات الروسية شنت 77 غارة جوية، و44 هجوما بمقذوفات صاروخية متعددة. وفي إقليم دونباس شرقا، أعلن الجيش الأوكراني أنه يواصل هجومه نحو مدينة مولوتوبول وعلى محور باخموت فضلا عن تصديه لمحاولات هجومية روسية على محوري أفدييفكا ومارينكا. وأكد مواصلته عمليات التمشيط حول بلدة كليشيفكا التي أعاد السيطرة عليها الأسبوع الماضي.

