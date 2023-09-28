البرلمان الأوروبي يأمل في بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا قريباً

عربيات ودوليات

بروكسل - الوكالات: أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عن أملها في أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية السنة مفاوضات لانضمام أوكرانيا ومولدافيا إليه، داعية إلى عدم «تخييب» آمال هاتين الدولتين المرشحتين.

وفي لقاء أجرته مع «يوروبيين نيوزروم» التي تضم وكالات أنباء أوروبية قالت المسؤولة المالطية ردأً على سؤال حول الموعد الذي اقترحه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لتوسيع الاتحاد الأوروبي في عام 2030 «بدلاً من التركيز على التاريخ مع أنه من الجيد أن يكون هناك تاريخ مطروح على الطاولة، لنركز على بدء مفاوضات الانضمام بحلول نهاية العام على ما نأمل».

واضافت «إذا كانت أوكرانيا ومولدافيا مستعدتين يمكن البدء بمفاوضات الانضمام ومن ثم اتخاذ التدابير تدريجا، خطوة خطوة. كل دولة تتبع مسارها، ولكن دعونا لا نخيب آمال الملايين من الناس الذين يعتبرون أوروبا ديارهم».

