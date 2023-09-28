ترامب متهم رسمياً بالاحتيال المالي «المتكرر»

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نيويورك - الوكالات: اعتبر قاض في نيويورك أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا «عمليات احتيال» مالية «متكررة» في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم «منظمة ترامب».

والقرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون يمثل نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنية الإثنين المقبل فيما يسعى ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر 2024. في المقابل يسهل هذا القرار مهمة المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي رفعت شكوى قضائية على ترامب. ويُحاكم الرئيس الاميركي السابق وابناه في هذه القضية أمام القضاء المدني بناء على دعوى رفعتها ضدهم المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس بتهمة تقديمهم أرقاماً «مضخمة بشكل صارخ» لبنوك وشركات تأمين. وتطالب المدعية العامة في دعواها خصوصاً بأن يدفع المدعى عليهم غرامات تناهز 250 مليون دولار ومنعهم من إدارة شركات. وابنا ترامب هما «نائبا الرئيس التنفيذي» للمجموعة التي أسسها والدهما. وقال جون كوفي استاذ الحقوق في جامعة كولومبيا في نيويورك والخبير في الجرائم المالية إن القاضي اتخذ قراره «حول مسائل الاحتيال والتصريح الكاذب» وهي «مسائل مهمة» ويبقى أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن العقوبة. ورأى هذا الخبير «أن الأمل الوحيد المتبقي لدونالد ترامب» هو «التقادم» وهي حجة ينبغي أن يبت بها القضاء أيضا.

وعبر شبكة التواصل الاجتماعي التي يملكها «تروث سوشال» أعاد الرئيس السابق التأكيد أنه لم يرتكب أي خطأ ووصف القاضي الذي اتخذ القرار بأنه «حاقد» عليه.

واعتبر القاضي في قراره أن ترامب وابنيه «مسؤولان» عن «انتهاكات متكررة» للقانون. وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تُظهر «بوضوح» «تقييمات احتيالية» من جانب دونالد ترامب لأصول مجموعته التي تضم شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير. وقال القاضي في قراره الواقع في 35 صفحة أن حجج الدفاع عن ترامب «أقرب إلى الوهم منها إلى الواقع».

وبحسب اللائحة الاتهامية فإن الملياردير الجمهوري وابنيه عمدا إلى «تضخيم» قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.

وقال ترامب عبر «تروث سوشال» إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له.

وهذه المتاعب القضائية لاتحول دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية. فهذ المحاكمة المدنية تندرج في إطار سلسلة طويلة من المحاكمات إذ على الرئيس السابق أن يمثل أمام القضاء الفيدرالي بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات العام 2020 الرئاسية وأمام قضاء ولاية جورجيا بتهمة محاولة التلاعب بنتائج هذا الاقتراع الذي خسره أمام جو بايدن.

وجاء في قرار القاضي انغورون أن ليتيسيا جيمس قدمت «أدلة دامغة» على أن المتهمين عمدوا بين 2014 و2021 إلى تضخيم الأصول الواردة في التصريح المالي. وفي مارس 2023 قدرت مجلة «فوربز» ثورة دونالد ترامب بـ2,5 مليار دولار.

