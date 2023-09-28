واشنطن تشيد بتعيين سفير للسعودية في فلسطين

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أشادت الولايات المتحدة، بجهود التواصل بين السعودية وفلسطين بعد ساعات من وصول أول سفير للرياض إلى الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحافي، إننا «نشيد بزيادة التواصل بين السعودية والسلطة الفلسطينية، ونعتبر ذلك خطوة مفيدة». وأضاف ميلر «إننا نشيد دائماً بالتواصل الإضافي في المنطقة». وقال ميلر «أحد الأشياء التي سمعناها خلال اتصالاتنا مع الفلسطينيين والتي أبلغناها نيابة عنهم لنظرائنا الإسرائيليين هو أنه يجب أن يكون هناك عنصر فلسطيني مهم في أي اتفاق نهائي».