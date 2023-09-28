البحرين تطالب الحوثي بتسليم المسؤولين عن مقتل جنودها

عربيات ودوليات

المنامة - الوكالات: طالبت البحرين جماعة الحوثي بتسليم المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف جنودها ضمن قوات التحالف العربي المتمركزة على الحدود الجنوبية للسعودية، وأسفر عن مقتل عسكريين اثنين. وحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا» جاء ذلك اجتماع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع قادة الجيش في مقر القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. وأوضحت «بنا» أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه «إذا كان الحوثيون يستنكرون من قام بهذا العمل الإجرامي الغادر خلال سريان الهدنة الأممية، فمن الواجب عليهم القبض على منفذي الهجوم وتسليمهم لنا أو للتحالف العربي ليأخذ القانون مجراه بحقهم». ونقلت الوكالة عن عاهل البلاد تأكيده أن «رجال قوة الدفاع سطروا أروع معاني البطولة والولاء الصادق سيراً على نهج الآباء والأجداد»، معرباً عن شكره لمواقف الدول التي قدمت التعازي والتضامن مع البحرين بعد هذا الهجوم «الإجرامي الغادر». وأشاد أيضاً بالإجراءات والخدمات التي قامت بها قوة دفاع البحرين في هذا الوقت، وما قدمته فيما يتعلق بنقل قتلى الهجوم والمصابين إلى أرض المملكة.