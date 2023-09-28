مان يونايتد يستهل الدفاع عن لقبه بالفوز

دوليه

استهل مان يونايتد حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة بفوز كبير مقنع على ضيفه كريستال بالاس 3-0، ليبلغ الدور الرابع. وبعد بداية متواضعة من الفريقين، نجح يونايتد في الوصول الى الشباك من أول تسديدة على المرمى وذلك عبر غارناتشو بعد تمريرة عرضية من البرتغالي ديوغو دالو (21)، ثم سرعان ما أضاف «الشياطين الحمر»الثاني برأسية للبرازيلي كاسيميرو إثر ركنية نفذها العائد من الإصابة مايسون ماونت (27)، مسجلاً بذلك هدفه الرابع منذ بداية الموسم. وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة قبل أن يبدأ يونايتد الثاني بهدف ثالث بطله مارسيال بعد تمريرة من كاسيميرو (55)، ما سمح لتن هاغ بإجراء تبديلات عدة حيث أخرج أمرابط والمجبري والفرنسي رافايل فاران وماونت. ولحق ولفرهامبتون ولوتون تاون بركب أندية الدوري الممتاز التي انتهى مشوارها باكراً في المسابقة، بخسارة الأول أمام مضيفه إيبسويتش تاون من المستوى الثاني «تشامبيونشيب»2-3، والثاني أمام مضيفه إكسيتير سيتي من المستوى الثالث 0-1. وفي المقابل، لم يجد بيرنلي صعوبة في حجز بطاقته الى الدور الرابع بفوزه الكبير على مضيفه سالفورد سيتي من المستوى الرابع 4-0.

