ميسي يغيب عن تمارين إنتر ميامي

دوليه

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تمارين فريقه إنتر ميامي قبيل نهائي كأس أميركا المفتوحة أمام هيوستن دينامو فجر الخميس، في حين تحوم الشكوك حول عودته للملاعب. وغاب ميسي، المتوج بمونديال قطر العام الماضي، عن التعادل أمام أورلاندو سيتي 1-1 الأحد، في حين أكد مواطنه مدرب إنتر خيراردو مارتينو إنه سيتم تقييم حالته «بشكل يومي». ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات يعاني ببساطة من الإرهاق بسبب كثافة المباريات منذ انضمامه إلى النادي في يوليو، أو ما إذا كان يعاني من اصاب مزمنة. وأشار مارتينو إلى «الندوب»القديمة التي تعيق نجم برشلونة الإسباني السابق من دون أن يذكر أي إصابة محددة. وغاب أيضاً عن الحصة التمرينية، إلى جانب ميسي، زميله السابق في برشلونة جوردي ألبا. وحسم مارتينو عدم مشاركة جوردي، في حين أبقى الشكوك حول ميسي في حديث أمام وسائل الإعلام أول من امس، قائلاً «جوردي لا أعتقد ذلك، الأمر صعب لكن ليو سننتظر ، سننتظر اللحظة الأخيرة لاتخاذ القرار».