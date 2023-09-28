«ناشئو اليد» يواجه السعودية ودياً

دوليه

كتب زيد خلف: يلتقي منتخب الناشئين لكرة اليد نظيره السعودي في 05:30 مساء اليوم على صالة مجمع أرينا مول في مدينة صباح الأحمد البحرية في المواجهة الودية ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة. كما سيلتقي المنتخبان بعد غد ايضا على نفس الصالة في ال 4:00 عصراً . من جانبه أكد عضو مجلس ادارة اتحاد اليد مبارك الديحاني أن المباراتين تأتيان ضمن خطة اعداد الازرق الناشئ للاستحقاقات المقبلة في سياق تحضير المنتخبات الوطنية للمستقبل.

وقال: «نعمل على إعداد المنتخبات وتحضير اللاعبين للمنافسات الدولية المختلفة اذ يمثل الناشئين نواة المنتخب الوطني الأول مستقبلا».

