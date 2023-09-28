الرشيدي.. صاد «الذهب»

دوليه

تصدر الرامي البطل عبدالله الرشيدي المتوجين العرب في اليوم الخامس من دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغتشو الصينية، ليس فقط لنيله ذهبية فردي الرماية في السكيت وحسب، بل لأنه حقق ذلك بإنجاز قياسي بعدما أصاب 60 طبقاً من أصل 60.

وتمكن ابن الستين عاماً، الفائز ببرونزيتي أولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 2020، من إحراز الذهبية بعد تفوقه على الهندي أنانت جيت سينغ ناروكا (58 طبقاً) والعطية (46 طبقاً) الذي أحرز ميداليته الثانية الأربعاء بعدما قاد أيضاً بلاده الى فضية السكيب للفرق.

وقدّم الرشيدي أداء خارقاً في طريقه الى الذهبية بعدما أصاب 60 طبقاً من أصل 60، محطماً الرقم القياسي للألعاب الآسيوية الذي كان يتقاسمه ابن أخيه منصور الرشيدي بطل آسياد جاكارتا 2018 والصيني دي جين (52 طبقاً).

والأهم أن الرشيدي عادل أيضاً الرقم القياسي العالمي الذي سجله الهندي أنغاد فير سينغ باجوا في السادس من نوفمبر 2018، مانحاً بلاده الميدالية الثانية في هذه الألعاب بعد أولى الاثنين حين أحرز يوسف الشملان برونزية منافسات الحسام (فردي).

ورفع الرشيدي رصيده الى أربع ذهبيات في الألعاب الآسيوية بعدما توج بلقب الفرق عام 1998 في بانكوك والفردي عامي 2010 في غوانغجو و2014 في إنشيون.

وقال الرشيدي في تصريح لشبكة «بي إن» الرياضية: «أهدي هذا الفوز لكل العرب وهذه الميدالية بفضل الله هي من أفضل الميداليات في الالعاب الآسيوية السابقة، علما انها الميدالية الرابعة على التوالي باسم أبناء الطرقي بعد أعوام 2010 و2014 و2018، فزنا بها جميعها (في إشارة الى ابن أخيه منصور الذي توج بطلاً عام 2018). وان شاء الله لا تخرج منا في النسخات المقبلة».

وتابع: «كان للخبرة كلمة الفصل وحققت 60 طبقا من 60 وهذا رقم قياسي في النهائي وان شاء الله في البطولات القادمة نتأهل للاولمبياد ونعيد الكرّة».

وعن كونه اكبر عربي سناً يحقق ذهبية في الآسياد، أكد قائلا «كما كنت الاكبر سناً عندما حققت ميدالية (برونزية) في الالعاب الاولمبية في طوكيو، وان شاء الله في سن الـ 70 احقق الميدالية الذهبية مرة جديدة».

وهذه الذهبية الثانية للعرب في الألعاب الحالية، بعد أولى أهداها لاعب الجودو ماغوميدومار ماغوميدوماروف للإمارات في وزن فوق 100 كلغ.

وكان أمس الأربعاء مميزاً أيضاً للقطري المتعدّد المواهب ناصر العطية إذ وضع بلاده على جدول ميداليات آسياد غاونغجو من خلال الفوز أولاً بفضية مسابقة رماية السكيت للفرق بصحبة راشد ومسعود العذبة.

وحلّ الفريق القطري في المركز الثاني بعدما جمع 359 نقطة، فيما نالت الصين المضيفة الذهبية (362 نقطة) والهند البرونزية (355).

