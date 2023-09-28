العتيبي: الذهبية نتاج دعم القيادة السياسية

دوليه

بارك رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي الانجاز الكبير الذي حققه الرامي عبدالله الرشيدي وفوزه بالذهبية الأولى للكويت في دورة الألعاب الآسيوية.

وقال رئيس العتيبي إن لقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للشباب الكويتي الرياضي المشارك بالدورة أثناء زيارته الصين وحضور حفل الافتتاح ودعمه الكبير لهم كانت لها الأثر الكبير بتحقيق هذا الإنجاز ورفع العلم الكويتي عالياً بهذا الاستحقاق والاستماع للسلام الوطني لدولة الكويت للمرة الأولى بهذه النسخة للدورة. وأهدى العتيبي هذا الانجاز للقيادة السياسية وللشعب الكويتي الكريم ولأسرة الرماية الكويتية. وأشاد بما قدمه النجم العالمي الكبير الطرقي في هذه الدورة مكملا سلسلة إنجازاته الكبيرة التي حققها في الدورات الأولمبية والآسيوية والبطولات العالمية، معربا عن أمله بتحقيق ميداليات أخرى في باقي منافسات الرماية في الدورة الآسيوية. وأكد أن هذه الانتصارات الكبيرة للرماية الكويتية تأتي نتاجا للدعم الذي توليه القيادة السياسية في البلاد للرياضة، معربا عن فخره واعتزازه بما تحققه الرماية الكويتية من نتائج مميزة في أهم الملتقيات الرياضية الدولية والقارية الكبرى.

