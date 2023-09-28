فهد الناصر يشيد بالإنجاز

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أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح بتحقيق الرامي عبدالله الرشيدي الميدالية الذهبية الأولى للكويت ضمن منافسة مسابقة رماية الـ «سكيت» في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة حاليا في مدينة هانغتشو الصينية. وقال الناصر إن هذا الإنجاز اللافت للبطل الرشيدي يؤكد تميز الرياضيين الكويتيين وقدرتهم على المنافسة وتحقيق أعلى الإنجازات ورفع علم الكويت في أهم المحافل الدولية، مؤكداً أن هذه الإنجازات الرياضية تتحقق بفضل الدعم الدائم والمستمر الذي تحظى الحركة الرياضية الكويتية من القيادة الحكيمة وحرصها على تميز الرياضيين في جميع الإستحقاقات. وأعرب الناصر عن أمنياته وثقته بمواصلة الرياضيين الكويتيين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية حصدهم للميداليات الملونة في مختلف اللعبات وتقديم مستويات تمكنهم من الوصول لمنصات التتويج.

