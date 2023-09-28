«أزرق اليد» تصدَّر مجموعته

دوليه

تصدر «أزرق اليد» المجموعة الأولى بتغلبه على الصين 27-24 في اللقاء الذي جمعهما أمس في الجولة الثالثة من المجموعة، محققاً فوزه الثاني على التوالي بعد الأول على تايلند 49-19 في الجولة الثانية. وكان المنتخب ضمن التأهل بعد الفوز على تايلند، وفوزه على الصين وضعه في صدارة المجموعة ليتأهلا معاً الدور الثاني، حيث ينص نظام البطولة على تأهل اول وثاني كل مجموعة من المجموعات الاربع، على ان يكون الدور الثاني من مجموعتين يتأهل منها الاول والثاني الى الدور نصف النهائي.

وحقق منتخب الاسكواش الفوز على نظيره القطري بنتيجة 3-0 كما خسر مباراته امام منتخب الهند بنتيجة 0-3 في مسابقة الفرق، ويلتقي اليوم مع نظيره الباكستاني في مواجهة صعبة.

وخرج لاعب المنتخب التايكواندو بندر العنزي من التصفيات التمهيدية بعد خسارته اللاعب الأوزبكي بنتيجة 0-2، كما غادر لاعبا منتخب السباحة وليد عبدالرزاق وسعود الشمروخ منافسات الدورة بعدم تزهلهما في سباق 100م فراشة و 200م حرة.

ويخوض وليد عبدالرزاق وسعود الشمروخ سباق 50 م فراشة و 800 م حرة على التوالي، وينطلق مشوار الواعد سالم العبكل عند الساعة 07:00 صباحا في مسابقة الغولف.

وفي 09:00 صباحا تخوض بطلة الملاكمة نورة المطيري مواجهة دور الـ 16 أمام منافستها الاندونيسية حسانه، ويواجه زميلها علي ظاهر منافسه الماليزي محمد أسوان في الدور ذاته.

ويفتتح الثنائي عبدالله الرشيدي وايمان الشماع منافسات اليوم في مسابقة «سكيت» زوجي - مختلط عند الساعة 04:00 فجرا، وفي نفس التوقيت يدخل الرامي حمد النمشان تصفيات الجولة الاولى من مسابقة رماية مسدس 10 م.

