«الترجيحية» تنقذ الاتحاد

دوليه

أنقذت ركلات الترجيح الاتحاد وجنبته الخروج من الدور الأول لمسابقة كأس ملك السعودية عندما ابتسمت له ليتجاوز مضيفه الخلود 7-6 بعد التعادل 1-1 أول من امس، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الحزم بالرس.

ويدين الاتحاد بالفضل لحارسه عبدالله المعيوف الذي تصدى لأربع ركلات ترجيحية ليقود فريقه للدور الثاني من البطولة. وتقدم الاتحاد بهدف سجله المدافع البرازيلي روبرتو دياز بالخطأ في مرماه (16) وأدرك الخلود التعادل عن طريق الأرجنتيني ماريانو فاسكيس (40).

وفي الشوط الثاني والشوطين الإضافيين حاول الاتحاد حسم المباراة لكنه اصطدم بدفاع منظم ظل صامداً حتى النهاية. وفاز الأهلي على مضيفه العين 3-2 على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة.

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول، وانهاه متقدماً بثلاثية نظيفة سجلها فراس البريكان (23 و29) وسميحان النابت (39). وفي الشوط الثاني، تحسن أداء العين ونجح في تقليص النتيجة بواسطة ألتون سواريس «دودو» من الرأس الأخضر (82 و90+7). وتغلب الفيحاء على مضيفه الرياض 2-1 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ورغم اعتماد الفيحاء على العنصر المحلي خلال الشوط الأول، إلا أنه نجح في حسمه لصالحه 2-1، بهدفي مالك العبدالمنعم (19 و45+3) مقابل هدف للرياض سجله الغابوني ديدييه ندونغ (16). وفي الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة حيث استمر اللعب سجالاً بينهما حتى النهاية.

وانتزع الفيصلي بطاقته على حساب الطائي بالفوز عليه 2-0 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية. وبعد شوط أول سلبي، تمكن الفيصلي من أخذ الأسبقية بواسطة الكاميروني ارنولد غاريتا (54) قبل أن يهدر الطائي فرصة التعادل عندما حصل على ركلة جزاء أهدرها الغاني بيرنارد مينساه (62). وفي الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، عزز الفيصلي تقدمه بهدف ثان سجله الألماني جوي-لانس ميكلز (87).

