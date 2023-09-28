الريان للاحتفاظ بالصدارة أمام الوكرة

دوليه

تشهد المرحلة الخامسة من الدوري القطري اليوم قمة منتظرة بين السد والغرافة. والى جانب الريان، قد يكون الغرافة الفريق الأكثر اقناعا في البطولة بالمستويات الرائعة التي يقدمها منذ الانطلاقة، محققاً ثلاثة انتصارات متتالية بعد تعادل في المرحلة الأولى، ليجمع 10 نقاط وضعته في الوصافة.

وكان العرض الأكثر اكتمالا لفريق المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز في الفوز على الدحيل حامل اللقب في المرحلة الماضية 3–2 حيث لم يرم الفريق المنديل وحقق الفوز في الرمق الأخير (90+10). وفي المقابل، عوض السد التعادل السلبي امام الوكرة في المرحلة قبل الماضية بفوز صريح على نادي قطر 3–1، ليرفع رصيده الى 10 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الغرافة الوصيف.

وساهم نجم المنتخب القطري اكرم عفيف بالفوز بعدما صنع هدفين وسجل هدفا حمل الرقم 100 له مع «الزعيم». وسيكون الدحيل في طريق مفتوح لتعويض السقوط المتأخر امام الغرافة عندما يلاقي المرخية الجريح. وستكون النقاط الثلاث في غاية الأهمية بالنسبة لفريق المدرب الارجنتيني هيرنان كريسبو من اجل البقاء على مقربة من القمة، بعدما أرجعت الخسارة الفريق الى المركز الخامس برصيد سبع نقاط.

