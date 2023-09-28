فضيتان للأردن وبرونزية للعراق في «التايكواندو»

دوليه

كان العرب على موعد مع التتويج في التايكواندو، إذ حصل الأردن على فضيتين بعد تأهل صالح الشرباتي الى نهائي وزن دون 80 كلغ وزيد عبد الكريم الى نهائي دون 68 كلغ. وبلغ الشرباتي، الفائز بفضية أولمبياد طوكيو 2020، النهائي بعد حسمه المواجهة العربية بتغلبه في دور الأربعة 2-0 (8-1 و5-3) على العراقي سيف طاهر الذي ضمن لبلاده الميدالية الأولى في هذه الألعاب بنيله البرونزية. وبدوره، بلغ عبد الكريم نهائي وزن دون 68 كلغ بعدما تغلب ابن الـ22 عاماً في نصف النهائي على الإيراني ماتين رضائي 2-1 (14-10 و6-7 و8-5). ورفع الأردن رصيده الى ثلاث ميداليات في النسخة الحالية من الألعاب بعدما نال الثلاثاء الأولى في التايكواندو أيضاً عبر زيد الحلواني الذي أحرز برونزية وزن تحت 63 كلغ. لكن الفرحة لم تكتمل، إذ خسر الشرباتي (25 عاماً) في النهائي أمام الكوري الجنوبي وويهيوك بارك 0-2 (5-8 و5-6) وعبد الكريم أمام الأوزبكي أولوغبيك راشيتوف 0-2 أيضاً (6-14 و9-13).