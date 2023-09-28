«بين المايتين».. أين نحن؟

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«بين المايتين».. مصطلح يطلقه أهل البحر من الحداقة والغواصين على حالة البحر لتعريف نوع «الماية» التي يريدونها أو يفضلونها للغوص أو الحداق.

«بين المايتين».. كلمة تمثل حالة البحر بين المد والجزر والوقت المستغرق بينهما، وهي حالة يفضلها الحداقة في بعض المواقع، لأن فيها يكثر السمك ويستمتع الحداق بالصيد، ويتجنبونها في مواقع أخرى لأن الصيد يكون فيها شحيحاً.

وقد يطلق على «بين المايتين» حالة مياه البحر بين العمق والسطح، وهي كذلك حالة خاصة لنوع من الأسماك تتواجد فيها وتحتاج إلى مهارة خاصة وعدة خاصة لصيدها.

كما يطلقها الغواص عندما يتدرب على الغوص مستخدما أجهزة التنفس، وهي مرحلة يتدرب فيها على الغوص قبل أن ينتقل الى الغوص في المياه العميقة.

ليس المهم أن تعرف متى وأين تكون «بين المايتين»؟ فالمعرفة تعد أمراً طبيعياً فهناك مد وجزر وتوقف بينهما. وهناك سطح وعمق ووسط بينهما. فالحركة مستمرة، ولو دامت لغيرك ما اتصلت إليك.

لكن «الغمندة» أن تعرف كيف تتعامل مع الوضع سواء حين توقف «الماية» بين المد والجزر، أو حينما تبحث عن الوسط بين العمق والسطح.

فإذا حدث ذلك وأنت غير مجهز بالعدة المناسبة للصيد والرفقة المناسبة لتكوين فريق يحول الرحلة إلى متعة، فالمعرفة لن تحقق هدفها وتصل إلى غاياتها بصيد وفير ورحلة ممتعة.

الخطأ في اختيار العدة لكل ماية. والخطأ في اختيار النوخذة والبحارة المناسبين.

أحدهما أو كلاهما يعني دون تردد أن لا صيد ولا متعة والبقاء على طمام المرحوم إن لم يكن أسوأ وسلامتكم.

