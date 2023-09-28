بلد الأسود والأصفر!

الاخيرة

ظاهرة غريبة لا تخطئها عين زائر لبلد «إحنا غير» قائمة منذ سنوات طوال ويشهدها من لحظة دخوله بالسيارة من حدود الكويت الجنوبية حتى خروجه من أقصى حدودها الشمالية، مروراً بأغلب مناطقها السكنية، حيث يلحظ الزائر وجود المصدات الكونكريتية ذات اللونين «الأسود والأصفر» تغلق الشوارع وقد مضت عليها سنوات طوال من دون لوحات تبين تاريخ بدء وانتهاء المشروع والإغلاق، رغم أن طول الطرق لدينا بحكم صغر البلد لا يزيد على كيلومترات قليلة مقارنة بالطرق في دول مثل السعودية ومصر وغيرهما.. فطريق القاهرة - الضبعة على سبيل المثال انتهى العمل فيه بأقل من سنتين بكل خدماته الذي يبلغ طوله 320 كم، وقد قفزت مصر 85 درجة عالميا في جودة الطرق خلال عام واحد.

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إعمار وإنشاء وإصلاح الطرق ليست اختراعاً للذرة، بل علماً ممارساً منذ قرون، وما تحتاجه الكويت هي صحوة ضمير ومحاسبة وحملة - معقولة الأثمان- لصيانة الطرق والعمل على رفع مصدات الأصفر والأسود خلال عام أو عامين على الأكثر، ووضع لوحات تخبر المواطنين - الذين هم ملاك المال العام - متى سيتم الانتهاء من إصلاح الطرق والتخطيط لعدم قيام صيانة للطرق الجديدة لخمس سنوات على الأقل مع المحاسبة الشديدة للجهات الفنية المسؤولة عن وضع خلطات الطرق والتأكد من جودة التنفيذ حال الإخفاق..

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آخر محطة:

غالبية البيوت الكويتية - بغض النظر عن مدخولها الشهري - تحرص على امتلاك السيارات الفاخرة الباهظة الأثمان كوجاهة اجتماعية، والحال كذلك مع الوافدين، لذا ليس من الإنصاف والعدل أن يدفع المواطن والمقيم ثمن إهمال أو فساد الأجهزة الفنية بالدولة وإصلاح الطرق وردم الحفر التي تزداد مع كل يوم يمر ويزداد معها دمار السيارات وكلفة إصلاحها.

