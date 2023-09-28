اليوم الوطني السعودي

آراء

احتفلت المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني الثالث والتسعين، وسط امتدادات احتفائية بالمناسبة الوطنية السعيدة في كل ارجاء مملكة البحرين حيث اكتست الابراج والشوارع الرئيسة والميادين الفسيحة باللون الاخضر، وغطى علم المملكة الشقيقة اسطح العمارات وصواري الحدائق والموانئ، كون هذه المناسبة الجليلة هي مناسبة لكل المنطقة بل ولكل العالمين العربي والاسلامي.

ان هذه المناسبة تذكرنا بالايام الجميلة التي تمكن خلالها الملك عبدالعزيز آل سعود من توحيد المملكة المترامية الأطراف، في واحدة من الاعمال المباركة التي اتخذت منهج الوحدة لا التقسيم، ورسالة الوطن الواحد القوي وليس الوطن المقسم الضعيف. هكذا كان فكر القائد الزعيم من قبل ان نسمع عن الوحدة بمفهومها الجديد، ولا التعاون برؤيته المبتسرة الحالية، والتكامل بآلياته المترددة غير المتكاملة. لقد كان الملك عبدالعزيز آل سعود زعيما استثنائيا، سابقا لقواعد عصره، وتضاريس مكانه، فحارب وجاهد وكافح وناضل وشق البلاد طولا وعرضا، واستخدم عبقرية الدبلوماسية الاستباقية وسيلة لاقناع المجتمع الدولي بالواقع الاقليمي الجديد، وبالدولة الموحدة البازغة، وبالكيان العملاق القادم من بعيد. وها نحن اليوم نحتفي مع شقيقتنا الكبرى السعودية بذكرى يومها المجيد، حيث يحدونا الامل بان نعيد امجاد الماضي التليد، وأن نعيش احلى ايامنا على المدى من العمر المديد، ونرى بأم اعيننا المملكة العربية السعودية وهي تعيش اليوم أزهى عصورها وأروع أيامها في ظل القيادة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي وضع المملكة في قلب العالم المتحضر الجديد، قائدا لنهضة لم يسبقه اليها احد، نهضة اضافت للمملكة العربية السعودية أبعاداً تنموية وحضارية جديدة، أبعاداً وضعت بلادنا الغالية السعودية ضمن قائمة الامم العشرين التي تقود العالم الجديد، وتصنع القرار الاقتصادي العالمي بفكر متقدم يضع اولويات بلاده ومصالح منطقته وعالميه العربي والاسلامي فوق كل اعتبار واي اعتبار. لقد شهدت المملكة العربية السعودية في الآونة الاخيرة ثورة اجتماعية وثقافية واقتصادية ورياضية وضعت منطقتنا بأسرها في مركز اتخاذ القرار، وجعلت من المملكة الغالية محطاً لانظار العالم من خلال أقوى دوري كرة قدم في المنطقة والمرشح الواحد والمتقدم بسرعة الصاروخ ليضم اشهر واهم اللاعبين العالميين الذائعي الصيت وأصحاب الخبرة والقدرات الفذة في واحدة من الخطوات التي سيكون لها تأثيرها البالغ في إعداد منتخب وطني سعودي يحسب له العالم ألف حساب. ناهيك عن ان الرياض وجدة وابها والعلا أصبحت من المدن التي استقبلت فعاليات ثقافية ورياضية وفنية حتى أصبحت الرياض العريقة عاصمة للثقافة والسياحة والفن في العالم العربي الكبير، وأصبح يحج إليها كل راغب في الانتشار، وكل ساعٍ الى البهجة، وكل مخطط لمستقبل سعيد. لذا لم يكن غريبا او استثنائيا وجرياً على عادتنا في هذه المناسبة المباركة ان نقيم في الجامعة الاهلية حفلا بهيجا وأن نخصص يوماً عزيزاً نغني فيه للمملكة الغالية، وتعلق الأعلام وتقيم المآدب والمسابقات، وتعيش اللحظة المجيدة مع أشقائنا السعوديين تعبيراً عن وشائج القربي وصلات الرحم والماضي والمستقبل المشترك والعلاقات الثنائية الوثيقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين، فكل عام وبلادنا الغالية بخير والمملكة العربية السعودية عمقنا الاستراتيجي في كل شيء بألف خير.

