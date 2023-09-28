مديري ما عطاني امتياز!

آراء

إن تقييم عمل الموظف في الجهات الحكومية خاضع لقواعد ومعايير قانونية تحفظ حقوق وجهود ذلك الموظف، ويترجم ذلك الجهد من خلال تقييم سنوي صادر من المدير المباشر على شكل قرار إداري يسمى بـ (قرار تقييم كفاءة) وهو نظام يقوم على أساس قياس أداء الموظف بصفة دورية خلال فترة سنة لبيان كفاءته واجتهاده وإنجازاته ومدى التزامه بواجبات وظيفته، وما عسى أن يتبين للمدير المباشر من نواحي القصور والتقصير للموظف في عمله، وتلك العناصر يتم إدراجها في التقرير المعد لتقدير الكفاءة بحيث يتم على أساسها تقدير الدرجة التي يستحقها إن كانت «ممتاز» أو «جيد جدا» أو جيد أو «ضعيف» وهذا ما نصت عليه المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .

وان أداء العمل هو المعيار الذي يؤخذ به لتقييم الكفاءة وفق نظام وإجراءات ومراحل متعددة يمر من خلالها ذلك التقييم حتى يستكمل شكله القانوني الصحيح وذلك لتخفيف وطأة التحيز والتحكم من المدير المباشر والبعد عن نوازع الهوى وحتى يضمن للموظف عدم سلب حقه، وقد يتعرض بعض الموظفين الى الظلم في ذلك التقييم الصادر من المدير المباشر لهم والذي أساء بصفته استعمال السلطة والانحراف بها ، وهذا الانحراف يبرر إلغاء ذلك التقييم الصادر على غير سند من الواقع والقانون، ويجب على الموظف المتضرر التقدم بتظلم على ذلك القرار الظالم بحقه وجهده خلال 60 يوماً من تاريخ علمه بذلك القرار امام لجنة شؤون الموظفين، وفي حال رفض التظلم او عدم الرد عليه خلال 60 يوما أخرى فإن للموظف الحق في التقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية وطلب إلغاء قرار تقييم الكفاءة الصادر بحقه وبيان تعسف الجهة الادارية واعتبار ذلك القرار كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته في الحصول على تقييم ممتاز مع احقيته في الرجوع بالتعويض المالي عما لحقه من اضرار مادية ونفسية .

