آراء

منذ أن بدأت أستوعب العالم الذي حولي في المرحلة الابتدائية شاهدت عادة كويتية أصيلة، حيث كانت عادة العزاء ثلاثة أيام في بيت أهل الميت سواء للرجال أو النساء هي الشائعة بالكويت وكان لقربي الشديد من جدي - رحمة الله عليه- علي سليمان بوغيث عظيم الأثر، حيث كان يصطحبني بين حين وآخر لأداء واجب العزاء.

وأستعرض تجربتين عشتهما في مرحلة مراهقتي كانت الأولى هي وفاة ابن خالتي على الصولة - رحمه الله- سنة 1980 كانت فاجعة كبيرة في الأسرة، حيث كان في سن 20 عاماً، تعلمت في هذه التجربة كم هي نعمة عظيمة أن يجلس أحبابك وأقرباؤك ثلاثة أيام يخففون عندك الألم ويحاولون أن يشغلوا تفكيرك بأمر آخر، أستوعب أن الجلوس على الغداء مع الجماعة نعمة عظيمة وعاداتنا في التنافس على الحصول على فرصة لتوفير بوفيه الغداء أو العشاء هي عادات أصيلة تقربنا بعضنا من بعض.

أما التجربة الأخرى، فكانت في 1984.. هذه السنة التي فقدنا فيها العم الغالي مبارك أحمد المطوع، وكان العزاء في ديوان العم الغالي عبدالرزاق أحمد المطوع - رحمهما الله وأسكنهما الفردوس الأعلى، ففي هذا العزاء وهذه التجربة تعلمت معنى المسؤولية وكيفية إدارة الديوان واستقبال الرجال وكيفية مواساة أهل البيت، حيث تأثر ابن عمي وأقرب الناس لي في ذلك الوقت أحمد مبارك المطوع بوفاة والده، وكنت لصيقاً به لثلاثة أيام وأكثر ولن أتحدث اليوم ككاتب المقال فقط، بل كمتخصص متمرس منذ 2005 في التخطيط والتدريب والتطوير والأنماط البشرية.

إن هذه العادة التي استمرت لسنوات طويلة تغيرت مع الأسف بفعل جائحة «كورونا» التي أجبرتنا على التباعد الاجتماعي وتغير الحال وأصبحت تأدية العزاء بالمقبرة فقط.

وقد يجد البعض بعض الايجابيات في هذه الأمر إلا أن لي وجهة نظر اتمنى أن يتقبلها معارضو العزاء لمدة ثلاثة أيام أعتقد أن هناك سلبيات كثيرة للعزاء في المقبرة فقط.

1- الازدحام الشديد الذي تسببت فيه هذه العادة الجديدة في المقبرة سواء في المواقف عند المسجد أو الدخول الى المقبرة بعد الصلاة وبعد ذلك الانتظار في دور طويل بل وصعوبة الوصول للتعزية في بعض الأحيان نتيجة التزاحم والتدافع غير المبررين.

2- اقتصار العزاء على توقيت معين بعد الدفان يقلل من فرصة أي شخص لأداء واجب العزاء، حيث إن أي شخص يكون مشغولاً لا يستطيع الذهاب للمقبرة، وفي حالة العزاء لمدة ثلاثة أيام سيتمكن بالطبع أي شخص من تأدية الواجب بأريحية.

3- للبشر أنماط مختلفة في تلقى الخبر والبعض يجد في وجوده وحيداً الراحة، وأنماط أخرى كثيرة وجلوسه وحيداً يزيد من حزنه ويسبب له الكثير من الألم النفسي.

4- قد يتسبب الجلوس وحيداً في زيادة الحزن والاكتئاب وأمراض مفاجئة.

5- الوجبات الغذائية كالغداء أو العشاء لأهل المتوفـى عادة ما يتكفل به الجيران والأقرباء وهي عادة جميلة وأصيلة جبل عليها أهل الكويت وفيها الكثير من التراحم والتقارب.

6- العزاء لمدة ثلاثة أيام كان الحل للكثير من حالات الزعل والقطيعة بين الأسر حيث أجبرتهم الفاجعة على التعامل بعضهم مع بعض.

7- من المعروف أن الجهد البدني لا يسبب الأمراض، فعلاجه النوم لساعات طويلة، والخوف كل الخوف من الألم للنفسي والجهد النفسي والاكتئاب، والتواجد لثلاثة أيام يخفف الاكتئاب والتفكير.

8- زيادة التكلفة المالية على الدولة، حيث قررت بلدية الكويت توفير باصات من المسجد إلى مكان التعزية، وهذا يؤكد على تواجد الازدحام وتصعيب الأمر على المعزين، وهذا الأمر أفرزته تجربة العزاء بالمقبرة.

في الختام رسالتي إلى من يهمه الأمر وإلى الشعب الكويتي الأصيل دعونا نتمعن في ايجابيات وسلبيات هذه التجربة ودعونا نعد إلى سابق عهدنا قبل جائحة كورونا، ففي عادة العزاء لمدة ثلاثة أيام الخير الكثير في ترابطنا وتواصلنا وتماسكنا والكثير من الأسر اليوم لا يتواصلون، إلا من خلال النقال أو وسائل التواصل الاجتماعي وشتان بين جلوسنا بعضنا مع بعض وتواصلنا عن بعد.

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، وأبعد عنكم الحزن وأسأل الله أن يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين وأن يجمعنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى.

