النجار: لا إشكال في الحدود.. واستقرار العراق من استقرار الكويت

وطن النهار

أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الكويت د.غانم حمد النجار، أن اتفاقية ترسيم الحدود بين الكويت والعراق ليس لها علاقة بحكم المحكمة الاتحادية العراقية، موضحا أن الحكم جاء بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبدالله، كما أن هذا الحكم يناقض نفسه باعتبار ان القضية طرحت عام 2004 وأيدت ذات المحكمة باستمرار الاتفاقية ثم أودعت في الامم المتحدة بشكل لا يمكن الحديث فيه.

وأوضح النجار، في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في ندوة «الكويت والعراق والخليج بينهما» التي نظمتها صباح امس كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت والذي أدارها القائم بأعمال رئيس قسم الجغرافيا د. عبيد العتيبي، أن الحكم لا يعطي اشكالية كبيرة وعلينا المحاولة قدر الامكان الدفع باتجاه الحلول العملية، مشيرا إلى ان هناك انقساما سياسيا وشعبيا في العراق كبيرا حول هذا الموضوع يسير في اكثر من اتجاه، الامر الذي يؤكد وجود اشكالية بين متخذي القرار في النظام السياسي العراقي، مبينا أن هناك نحو 73 ميليشا موجودة تؤثر على الشكل العام في العراق.

وشدد على أهمية البدء في خطوات متقدمة بطريقة التباحث والحوار والعمل الدبلوماسي الجاد، باعتبار ان المشاكل بين الجانبين مستمرة ولايمكن حلها إلا عن طريق المفاوضات والحلول الدبلوماسية، مؤكدا انه على الكويت ان تسهم في استقرار العراق فكلما استقر البلد الجار استقرت الكويت.

وأشار إلى أن العمل على استقرار العراق ليس بالامر السهل، ويتطلب جهدا اكبر من الجهد الكويتي الذي بذل الكثير من الامكانات والاسنادات، مطمئنا أنه بالرغم بأن هناك 6 دول محيطة بالعراق، غير ان حدود الكويت مع العراق الاكثر امانا وأمنا في الجانبين البري والبحري، منوها إلى أن هذا الامر يضع لبنة للمستقبل بما يصب في صالح تعزيز استقرار الملف الحدودي.

وتطرق النجار إلى الكثير من المواضيع الخاصة بالملف الكويتي - العراقي وما حدث خلال العقود الماضية عبر القيادات السياسية السابقة، معتبرا ان عدم التصديق على المعاهدة في خور عبدالله امر يشير إلى وجود فئة تسعى الى افتعال القضايا، باعتقاد ان الكويت سهلة القضم.

وذكر ان الازمات بين البلدين ليست تاريخية ولا حدودية، حيث لا يوجود حقوق تاريخية للعراق على الكويت، وإنما اساسها على الخليج لأبعاد استراتيجية نظرا لاهمية المياه في المنطقة، فضلا عن مصدر الرزق والموقع بالاضافة إلى اكتشاف الثروات الطبيعية داخل البحر.

إلى ذلك، كشف النجار، بعض المواضيع السرية التي حدثت بعد سقوط النظام الصدامي، معتبرا ان دخول الجيش الاميركي إلى الاراضي العراقية غزوا وليس تحريرا، حيث شهدنا التدمير وليس التحرير، غير ان الحسنة الوحيدة التي قام بها اسقاط النظام الصدامي، ولكن في المقابل تسبب في دمار العراق، مشيرا إلى أن الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد لعب دورا مهما فور سقوط النظام في عملية اعمار البلد الجار حيث وجه بتذليل الامكانات من خلال تقديم الدعم لاعادة التعمير والنهوض بالعراق، مبينا أن هناك الكثير من الاعمال التي قدمتها الكويت في سبيل تعزيز الاستقرار بين البلدين.

من جانبه، قال استاذ الانثروبولوجيا والاجتماع المساعد د. محمد سليمان الحداد، ان هناك لغطا او سوء فهم يحدث بين الشعبين حيث يعتقد البعض انها مشكلة حدود، وكان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي قال ان الاتفاقية المصادق عليها عام 2012 بشأن خور عبدالله للملاحة وليس لترسيم الحدود واتهم البعض في العراق بانه يثير هذه القضية على انها قضية حدود بهدف الابتزاز السياسي في العراق، موضحا ان الامر يتعلق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله فقط وليس خاصة بالحدود البحرية.

واوضح ان خور عبدالله هو جزء من الذراع المائية الكبيرة الممتدة من الخليج العربي وطول الساحل الايراني نحو 2400 كيلو متر والساحل العربي ما يزيد على 3 آلاف كيلو متر بمساحة 222 كيلو مترا مربعا واعماقه تصل إلى بعض الاماكن 90 متر وعرضه في الوسط 370 كيلو متر وأضيق مساحة 55 كيلو متر في مضيق هرمز.

وأكد ان الخليج العربي مهم جدا منذ القدم وليس فقط في الآونة الاخيرة، للملاحة والتجارة وربط الشرق بالغرب على مر التاريخ بالاضافة إلى الثروة الطبيعية البسيطة الاسماك والغوص على اللؤلؤ، غير انه في الآونة الاخيرة اهمية الخليج لا تقتصر عما ذكر فقط وانما اصبح مكانا لثروات طبيعية وخاصة في المناطق الشمالية حيث بدأ الاكتشاف في مواقع مهمة وغنية بالثروات مثل النفط والغاز، ما يدفع الدول المجاورة إلى التفكير بكيفية الاحظاء بهذه الثروات الطبيعية، لاسيما حقل الدرة الذي بدأت ايران تسعى ان تنضم إلى الكويت والسعودية في هذا الأحقية بالرغم بأن رأيي ان الكويت لها الحق الكبير في هذه الحقل.

وتناول الحداد، المواضيع التاريخية بين الكويت والعراق وما صاحبها من أزمات منذ استقلالية العراق، لاسيما بعد اعتلاء الملك غازي الحكم 1938م حيث بدأ التفكير بإلغاء فكرة ترسيم الحدود وادعى ان هذه تركة عثمانية للعراق، إذ ان المطالبات بدأت بالملكية، غير انها بعد ذلك بدأت تقلص الرؤى ومطالبها نظرا للصعوبة في الحصول على هذه المطالب بالتقدم بتأجير جزيرتي وربة وبوبيان لمدة 99 سنة مقابل ترسيم الحدود، غير ان الكويت رفضت هذا المقترح وكان الامر عام 1951م.

