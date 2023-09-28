السفير القطري: سمو أمير الكويت قيادة حكيمة رسّخت الاستقرار

وطن النهار

هنأ السفير القطري لدى البلاد علي بن عبدالله آل محمود حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح «حفظه الله ورعاه» بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم

وفي ما يلي نص التهنئة:

يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات لمقام سموكم بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت، مع خالص تمنياتي لسموكم بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت الشقيقة.

ويُطيب لي بهذه المناسبة الكريمة أن أعرب لسموكم عن اعتزازنا بقيادتكم الحكيمة التي ساهمت في نهضة الكويت وعزتها، وحرصكم على تحقيق استقرارها وترسيخ وحدتها الوطنية، لينعم شعبها الشقيق بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار، وأن تحقق الكويت مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة.

وأتشرف بأن أؤكد لسموكم حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر -حفظه الله- والحكومة القطرية، على تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما أتطلع إلى مواصلة العمل على تعزيز هذه العلاقات الأخوية الوطيدة وتنميتها في كل المجالات في ظل القيادتين السياسيتين في كلا البلدين، لما فيه خير ونماء وازدهار الشعبين الشقيقين، سائلا المولى عزّ وجل أن يسبغ على سموكم موفور الصحة وتمام العافية، وأن يسدد خطاكم لتحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم ورخاء لبلدكم الكريم في جميع المجالات.

