السفير الروسي: الكويت لم تطلب وساطة موسكو حول خور عبدالله

وطن النهار

في اول تعليق له عن اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله نفى السفير الروسي لدى البلاد فلاديمير جيلتوف لـ«النهار» ان تكون الكويت طالبت روسيا بوساطة بينها وبين العراق بخصوص قرار المحكمة الاتحادية تعطيل العمل باتفاقية خور عبد الله

وقال لقائي بوزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله يؤكد علاقتنا الوطيدة مع الكويت حيث بحثنا قرار المحكمة الاتحادية بالعراق تعطيل العمل لاتفاقية خور عبد الله

واضاف: أكدت للوزير العبد الله ان روسيا مع تطبيق قرارات مجلس الامن في اشارة للقرار الاممي 833 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين

واوضح ان هذا الموضوع مهم جدا، لافتا الى ان الوزير اجرى سلسلة لقاءات بهذا الخصوص مع الدول الصديقة في مجلس الامن لتسليط الضوء على قرار المحكمة الاتحادية وضرورة تطبيق القرارت الصادرة عن مجلس الامن خصوصا أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 2012 والمصادق عليها من برلماني البلدين في 2013 مودعة لدى الامم المتحدة

واشار الى ان موقف بلاده لم يتغير بدعم الكويت وسلامة اراضيها لافتا الى انه من الضروري الاستمرار في الحوار بين الجانبين لحل هذا الملف. وقال لابد من تسوية الامور بطريقة هادئة ودبلوماسية مؤكدا ان روسيا ملتزمة بقرارات مجلس الامن ذات الصلة

