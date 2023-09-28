لويس: بعثة تجارية بريطانية بحثت تصدير اللحوم إلى الكويت

وطن النهار

دعمت السفيرة البريطانية لدى الكويت، بليندا لويس، البعثة التجارية التي زارت الكويت وبحثت تصدير «لحوم الأغنام البريطانية» إليها، والتي تم تسهيلها بشكل مشترك من قبل وزارة الأعمال والتجارة البريطانية ومجلس تنمية الزراعة والبستنة البريطاني.

وناقشت البعثة التي استمرت زيارتها 3 أيام سبل التعاون مع أبرز القطاعات المعنية في سوق اللحوم الحمراء في الكويت، وتضمنت الزيارة اجتماعًا مع غرفة تجارة وصناعة الكويت بحضور العديد من الشخصيات البارزة. أوضح أوال فوسيني، مدير قطاع بمجلس تنمية الزراعة والبستنة، في بريطانيا، أن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هدف رئيسي للمصدرين البريطانيين.

وأضاف توفر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصا كبيرة لمصدري المملكة المتحدة، وخاصة في قطاعي لحوم الأغنام ومنتجات الألبان، وذلك بسبب النمو السكاني المتسارع في المنطقة وارتفاع متوسط ??الدخل، وسلط الضوء على أهمية مجلس التعاون الخليجي من منظور تجاري وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدم فرصا جديدة للمصدرين في المملكة المتحدة.

