السفير الفيتنامي: علاقاتنا والكويت وثيقة

وطن النهار

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بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم نبيل الدخيل وعدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلاد اقام سفير فيتنام لدى البلاد نجو توان ثانج حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 78 لليوم الوطني لفيتنام وذلك اول من امس بفندق الرجنسي

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير ثانج، ، أنه بعد أكثر من 35 عامًا من تنفيذ سياسة دوي موي (الإصلاح)، حققت فيتنام إنجازات عظيمة ذات أهمية تاريخية في جميع المجالات.

وسرد بعض أبرز الإنجازات التي حققتها البلاد في السنوات الأخيرة، والتي تشمل جذب فيتنام لـ 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في عام 2022 لافتا الى أن حجم اقتصاد البلاد بواقع 400 مليار دولار أميركي.

وأوضح ان علاقة بلاده التجارية مع دول الجوار علاقات وثيقة واصفا علاقة بلاده بالمستقرة وطويلة الأمد مع 30 شريكا استراتيجيا وشاملا. وقال : تربط فيتنام والكويت علاقة ودية ومتعددة الأوجه استمرت لمدة 47 عامًا، لافتاً الى ان الكويت كانت أول دولة في منطقة الخليج تقيم علاقات دبلوماسية مع فيتنام في عام 1976؛ كما أنها الدولة الأولى في الخليج التي اختارت فيتنام افتتاح سفارتها الأولى منذ 20 عامًا. واضاف قائلاً: امتد التعاون بين البلدين إلى مجموعة واسعة من المجالات، من التبادلات السياسية والعائدات التجارية الجيدة إلى الأنشطة الثقافية التي تساعد على تعزيز صناعة السياحة الفيتنامية. واعرب عن شكره الجزيل لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء على رعايتهم لهذه العلاقات وتطويرها.

