مدني: إصدار الجوازات الإلكترونية بالسفارة السورية

وطن النهار

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تعليقا عن البدء في توزيع جوازات السفر الالكترونية للسوريين المقيمين في الكويت، قال القائم بأعمال السفارة السورية تميم مدني لقد تسلمنا 8 آلاف جواز سفر إلكتروني جديد ممن قدموا للحصول على الجواز وبدا في عملية التوزيع ونحن مستمرون في استقبال الطلبات، لافتا الى ان السفارة سوف تقوم بتركيب نظام اصدار الجوازات الالكترونية قريباً وبالتالي سوف ينتهي موضوع التأخير. وذكر أن بلاده أصدرت لحد الآن 100000 جواز إلكتروني منذ بدء العمل بالنظام الجديد.

وقد كانت «النهار» قد نشرت في وقت سابق ولأول حديث لمدني في الصحف الكويتية عن البدء في استخراج الجوازات الإلكترونية لتفادي التأخير في حصول السوريين المقيمين بالكويت وبدول أخرى على جواز السفر والانتهاء من الازمة.

وفي جانب آخر، وصف مدني الزيارة التي يقوم بها الرئيس بشار الأسد الى الصين بالمهمة، لافتا لوجود تعاون كبير بين الصين وسورية وان هناك العديد من الاتفاقيات التي ستوقع بين البلدين.

