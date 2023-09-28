loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مدني: إصدار الجوازات الإلكترونية بالسفارة السورية

سميرة فريمش
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 28 سبتمبر 2023

?
تعليقا عن البدء في توزيع جوازات السفر الالكترونية للسوريين المقيمين في الكويت، قال القائم بأعمال السفارة السورية تميم مدني لقد تسلمنا 8 آلاف جواز سفر إلكتروني جديد ممن قدموا للحصول على الجواز وبدا في عملية التوزيع ونحن مستمرون في استقبال الطلبات، لافتا الى ان السفارة سوف تقوم بتركيب نظام اصدار الجوازات الالكترونية قريباً وبالتالي سوف ينتهي موضوع التأخير. وذكر أن بلاده أصدرت لحد الآن 100000 جواز إلكتروني منذ بدء العمل بالنظام الجديد.
وقد كانت «النهار» قد نشرت في وقت سابق ولأول حديث لمدني في الصحف الكويتية عن البدء في استخراج الجوازات الإلكترونية لتفادي التأخير في حصول السوريين المقيمين بالكويت وبدول أخرى على جواز السفر والانتهاء من الازمة.
وفي جانب آخر، وصف مدني الزيارة التي يقوم بها الرئيس بشار الأسد الى الصين بالمهمة، لافتا لوجود تعاون كبير بين الصين وسورية وان هناك العديد من الاتفاقيات التي ستوقع بين البلدين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة