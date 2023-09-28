العراق يطوي صفحة «حكم الاتحادية»: ملتزمون بجميع الاتفاقيات مع الكويت

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بغداد- الوكالات: اعلن ائتلاف إدارة الدولة الحاكم في العراق أنّ بغداد تحترم سيادة ووحدة أراضي دولة الكويت وملتزمة بجميع الاتفاقات الثنائية مع الدول وبقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فيها القرار رقم (833)، فيما شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أن حكومته ملتزمة بالقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي إضافة إلى سيادة الكويت ووحدة أراضيها. مؤكدا التزامه بـتحسين علاقاتنا والتغلب على جميع العقبات.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية واع ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي، الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة.

ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قوله في بيان إن الاجتماع ناقش العلاقات العراقية - الكويتية في ضوء التطورات المتعلقة بملفّ الحدود البحرية بين البلدين، وما خلفته سياسات النظام البائد. وأكد المجتمعون، بحسب البيان، أن العراق يحكمه دستور يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، مشددين في الوقت ذاته على رفض الأساليب التي استخدمها النظام السابق في التعامل مع دول الجوار وملف العلاقات الدولية، التي كلفت العراق أثماناً باهظة.

وقال البيان ان المجتمعين اتفقوا على أنّ العراق يحترم سيادة ووحدة أراضي دولة الكويت وملتزم بجميع اتفاقاته الثنائية مع الدول وبقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها القرار رقم (833) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في جلسته 3224 المنعقدة بتاريخ 27 مايو 1993، الذي أقره ووقع عليه رأس النظام البعثي بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل، رقم (200 في 10 نوفمبر 1994)، ومصادقة ما يُعرف بالمجلس الوطني آنذاك عليه بالتاريخ نفسه.

ودعا الائتلاف الحاكم الى حلّ المشاكل كافة بالوسائل السلمية، ونبذ استخدام العنف في العلاقات مع دول الجوار العراقي، وسائر الدول، واستخدام المفاوضات والحوار وسيلةً للحلول، بعيداً عن التصريحات المتشنجة. واكدوا مؤازرة الحكومة في جهودها بمواصلة المفاوضات لحلّ بعض المشكلات العالقة بين العراق والكويت الشقيقة، بما يحفظ للبلدين حقوقهما المشروعة.

من جانبه قال السوداني في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية إن حكومته ملتزمة بالقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي اضافة إلى سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها.

مشيرا الى ان العراق يعمل على إقامة مشاريع عابرة للحدود وتطوير العلاقات مع جميع جيرانه بما في ذلك الكويت.

وتحدث السوداني عن لقائه مع سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف في نيويورك قائلا أكدت له موقف حكومتنا وأعربت عن رغبة العراق في مواصلة عمل اللجان المشتركة وأن تكون هناك زيارات متبادلة مستمرة بين المسؤولين والخبراء في البلدين في جميع المجالات، وذلك لتعزيز مستويات التعاون وبناء الثقة.

وشدد السوداني على التزامه بـتحسين علاقاتنا والتغلب على جميع العقبات بين البلدين وأقر بمخاوف الكويتيين في ضوء ذكريات غزو عام 1990، وقال العراق بعد عام 2003 يختلف تمامًا عن العراق قبل ذلك الوقت، ونحن نعمل الآن على إقامة مشاريع عابرة للحدود وتطوير العلاقات مع جميع جيراننا بما في ذلك الكويت.