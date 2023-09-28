الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى الرئيس العراقي د. عبداللطيف جمال رشيد وإلى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عبر فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي نشب في قاعة للمناسبات أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وان يحفظ جمهورية العراق وشعبها الشقيق من كل مكروه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تعزية إلى الرئيس العراقي وإلى رئيس مجلس الوزراء في العراق ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيتين مماثلتين ضمنهما خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق.

وأعلنت السلطات العراقية مقتل 100 شخص وإصابة عدد مماثل في حصيلة غير نهائية للحريق الذي اندلع ليل الثلاثاء الأربعاء في قاعة أفراح أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية فيما قال رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن إن 9 أشخاص ألقي القبض عليهم وتم إصدار مذكرة توقيف بحق 4 آخرين هم ملاك القاعة، التي اندلع فيها الحريق. وذكر محافظ نينوى نجم الجبوري أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناجم عن ألعاب نارية داخل القاعة.