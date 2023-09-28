الديوان الأميري شكر المعزين بوفاة مبارك العبدالله

وطن النهار

اصدر الديوان الأميري أمس بياناً شكر فيه المعزين بوفاة الشيخ مبارك العبدالله.

وجاء في البيان: «باسم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام يتقدم الديوان الأميري بالشكر الجزيل الى كافة الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام الذين شاركوا بتقديم التعازي بوفاة المغفور له الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح إذ نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه وندعوه سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.»

وقام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق عصر امس بتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح.

