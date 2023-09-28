طلال الخالد منح 698 عسكرياً في «الإطفاء» أوسمة

وطن النهار

أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد توجيهاته بالعمل على اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بمنح 341 عسكرياً وسام الدفاع الوطني و213 عسكرياً وسام الواجب العسكري و144 عسكرياً أنواط الخدمة العسكرية من مختلف الدرجات، بعد استيفائهم شروط وضوابط الاستحقاق المقررة في هذا الشأن.

وأفادت الإدارة العامة للإطفاء أن توجيهات الوزير الخالد «تأتي انطلاقاً من اهتمام القيادة السياسة في شأن منتسبي قوة الإطفاء العام وحرصا منها على تحقيق العدل والمساواة فيما بينهم من خلال منحهم حقوقهم كاملة لبذل المزيد من الجهد والعطاء للمحافظة على الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي».

من جهة اخرى، اطلع رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد على خطة وجهوزية ادارة العمليات المركزية وبقية القطاعات بالقوة استعدادا لموسم الأمطار المقبل.

وأكد الفريق المكراد في بيان صحافي صادر عن (الاطفاء) على وضع هذه الخطة نصب أعينهم والتعاون مع بقية قطاعات الدولة خلال موسم الأمطار وتفعيل البرامج الزمنية التي تم إعدادها مسبقا للوصول إلى الأهداف المرجوة في حماية الارواح والممتلكات. ونقل تحيات وشكر وتقدير رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لإخوانه وأبنائه منتسبي القوة على رفع الجهوزية وشكر جميع منتسبي القوة على جهودهم في التجهيز والإعداد المسبق لموسم الامطار المقبل بما يحقق الأمن المجتمعي.

كما اطلع من خلال غرفة قيادة الحوادث الكبرى على آلية تنفيذ وتفعيل خطة الأمطار لهذا الموسم ومعدات الإنقاذ ومضخات السحب التي تم توزيعها على المناطق المحددة ومن المتوقع حدوث ارتفاع مناسيب المياه فيها.

