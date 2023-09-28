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5 فرق إطفاء أخمدت حريق «مناجر الشويخ الصناعية»


تمكن رجال الإطفاء من اخماد حريق محال أخشاب ومناجر في منطقة الشويخ الصناعية من دون وقوع إصابات تذكر. وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام أنه ورد بلاغ لإدارة العمليات المركزية فجر امس «الاربعاء» يفيد عن اندلاع حريق في عدد من المحال تستخدم كمناجر في منطقة الشويخ الصناعية. وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت 5 فرق إطفاء لموقع الحادث وعند وصول الفرق للموقع تبين أن الحريق في أربعة محال تستخدم كمناجر لبيع الأخشاب وعلى الفور باشرت الفرق في عملية المكافحة وإخماد الحريق والسيطرة عليه من دون وقوع أي إصابات تذكر. وتواجد في مكان الحادث نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر ومدير إطفاء محافظة العاصمة العميد أحمد هايف حمود. وأهابت إدارة العلاقات العامة والإعلام ملاك والمستأجرين للمصانع وللقسائم الصناعية والمباني التجارية والاستثمارية ضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وذلك لتحقيق الأمن المجتمعي.


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